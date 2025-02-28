Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке на этот год

«Судя по последним заявлениям Центробанка, в ближайший период кредитная политика останется довольно жёсткой. Центральный банк прогнозирует уровень ключевой ставки в диапазоне 19-22%. Однако есть определённые позитивные сигналы, такие как уменьшение объёмов кредитования, и, похоже, что инфляция действительно приближается к своему максимуму. Сейчас прогнозы уровня инфляции на этот год составляют 7-8%. Учитывая все эти факторы, есть основания полагать, что в конце года, возможно, в четвёртом квартале, мы увидим снижение ставки до 19 процентов или даже ниже», — подчеркнул Костин.