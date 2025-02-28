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Posted 28 февраля, 10:47

Published 28 февраля, 10:47

Modified 28 февраля, 10:49

Updated 28 февраля, 10:49

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке на этот год

Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке на этот год

28 февраля 2025, 10:47
Фото: Изображение Midjourney.
Согласно прогнозам, руководство ВТБ ожидает снижения ключевой ставки Центрального банка России в текущем году.

По словам Андрея Костина, главы банка, это основано на предположениях о том, что инфляция в стране достигает своего пика. Он заявил телеканалу «Россия 24», что, учитывая текущую экономическую ситуацию, можно рассчитывать на смягчение кредитной политики во второй половине года.

«Судя по последним заявлениям Центробанка, в ближайший период кредитная политика останется довольно жёсткой. Центральный банк прогнозирует уровень ключевой ставки в диапазоне 19-22%. Однако есть определённые позитивные сигналы, такие как уменьшение объёмов кредитования, и, похоже, что инфляция действительно приближается к своему максимуму. Сейчас прогнозы уровня инфляции на этот год составляют 7-8%. Учитывая все эти факторы, есть основания полагать, что в конце года, возможно, в четвёртом квартале, мы увидим снижение ставки до 19 процентов или даже ниже», — подчеркнул Костин.

Глава ВТБ также отметил, что резкого падения кредитования не ожидается. В секторе розничного кредитования ожидается незначительное сокращение, за исключением специализированных ипотечных программ, а замедление темпов возможно в корпоративном сегменте.

«Корпоративные организации располагают достаточными резервами, включая собственную прибыль для инвестиций. Мы наблюдаем положительные тренды в области инвестиций, которые продолжаются с 2024 года, что внушает надежду на продолжение многих инвестиционных проектов. Мы предполагаем, что в экономике пройдёт последовательное замедление с целью борьбы с инфляцией и достижения уровня в 4% к 2026 году», — добавил он.

По данным последнего отчёта Центрального банка, корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на 1,0 трлн рублей после небольшого снижения в декабре. В январском бюллетене «О развитии банковского сектора Российской Федерации» указывается, что речь не идёт о кредитном сжатии, а скорее о нормализации темпов роста.

Андрей Костин также отметил, что этот год будет более сложным для банковской системы, предсказывая снижение прибыли банков на 15-20%. «Банки будут действовать более осторожно, более тщательно подходя к выбору клиентов и внимательно отслеживая проблемные кредиты. Тем не менее, за последние годы банковский сектор сумел создать прочную основу для стабильности, что поможет ему справляться с такими вызовами», — резюмировал он.

ВТБ: розничное кредитование в 2025 замедлится из-за новых правил по капиталу
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Кредитование#Инвестиции#Инфляция#ВТБ#Белгород#Экономическая ситуация#Кредитная политика#Ключевая ставка
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