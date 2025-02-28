Гладков о невыплате МРОТ белгородским мобилизованным: была ошибка минсоцзащиты

Ошибку исправили, приняли дополнительные нормативные акты. Более 1000 выплат на сумму 103 млн рублей уже перечислили. Глава региона выразил надежду, что подобных ситуаций в будущем не будет, и призвал правительство области оперативно исполнять обязательства перед жителями.