Гладков о невыплате МРОТ белгородским мобилизованным: была ошибка минсоцзащиты

Posted 28 февраля, 06:31
Published 28 февраля, 06:31
Modified 28 февраля, 06:33
Updated 28 февраля, 06:33
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региональные выплаты мобилизованным, равные минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), задерживались из-за ошибки областного минсоцзащиты. Проблему выявили в конце декабря 2024 года.
Ошибку исправили, приняли дополнительные нормативные акты. Более 1000 выплат на сумму 103 млн рублей уже перечислили. Глава региона выразил надежду, что подобных ситуаций в будущем не будет, и призвал правительство области оперативно исполнять обязательства перед жителями.
Напомним, на исправление ситуации из резервного фонда области выделили 112 млн рублей. Обещалось всё выплатить до 1 марта 2025 года.