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Posted 28 февраля, 06:31

Published 28 февраля, 06:31

Modified 28 февраля, 06:33

Updated 28 февраля, 06:33

Бойцы не получили положенный МРОТ

Гладков о невыплате МРОТ белгородским мобилизованным: была ошибка минсоцзащиты

28 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI. Бойцы не получили положенный МРОТ

Гладков ответил, когда устранят задержку выплат мобилизованным белгородцам

Сюжет
Выплаты
Ошибку Минсоцзащиты исправили, более 1000 выплат уже перечислили.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региональные выплаты мобилизованным, равные минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), задерживались из-за ошибки областного минсоцзащиты. Проблему выявили в конце декабря 2024 года.

Ошибку исправили, приняли дополнительные нормативные акты. Более 1000 выплат на сумму 103 млн рублей уже перечислили. Глава региона выразил надежду, что подобных ситуаций в будущем не будет, и призвал правительство области оперативно исполнять обязательства перед жителями.

Напомним, на исправление ситуации из резервного фонда области выделили 112 млн рублей. Обещалось всё выплатить до 1 марта 2025 года.

Белгородские участники СВО получат невыплаченный МРОТ
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Мобилизованные
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