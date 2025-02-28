Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела под Белгородом

Posted 28 февраля, 16:32
Published 28 февраля, 16:32
Modified 28 февраля, 16:34
Updated 28 февраля, 16:34
Вновь атакован Шебекинский округ Белгородской области. Ранено два человека.
Из-за обстрела в селе Архангельское пострадали мужчина и женщина. Белгородцев с осколочными ранениями скорая доставляет в горбольницу №2 Белгорода.
Также после атаки в четырёх частных домах выбиты окна, пострадали кровли, фасады и заборы. В одном из домов задело газовую трубу. Однако сейчас утечка уже устранена.
В Шебекино после удара FPV-дрона на парковке возле предприятия осколками посекло машину.