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Posted 28 февраля, 16:32

Published 28 февраля, 16:32

Modified 28 февраля, 16:34

Updated 28 февраля, 16:34

Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела под Белгородом

Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела под Белгородом

28 февраля 2025, 16:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Вечером последнего дня зимы вновь попали под атаки населённые пункты Белгородской области. Два человека ранено.

Вновь атакован Шебекинский округ Белгородской области. Ранено два человека.

Из-за обстрела в селе Архангельское пострадали мужчина и женщина. Белгородцев с осколочными ранениями скорая доставляет в горбольницу №2 Белгорода.

Также после атаки в четырёх частных домах выбиты окна, пострадали кровли, фасады и заборы. В одном из домов задело газовую трубу. Однако сейчас утечка уже устранена.

В Шебекино после удара FPV-дрона на парковке возле предприятия осколками посекло машину.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Ранение#Белгород#Обстрел#Шебекинский округ
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