bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 11:45

Published 28 февраля, 11:45

Modified 28 февраля, 11:47

Updated 28 февраля, 11:47

У более чем 200 белгородцев зарегистрировали редкие заболевания

«Дети-бабочки» и «королевские» пациенты: какие редкие болезни есть у белгородцев?

28 февраля 2025, 11:45
Фото: Изображение Midjourney.

У более чем 200 белгородцев зарегистрировали редкие заболевания

Сюжет
Медицина
В регионе выявлено пять редких заболеваний, которыми болеют свыше 200 белгородцев.

В последний день февраля отмечается Международный день редких заболеваний. В честь этого журналисты «Фонаря» решили выяснить, какими болезнями болеют белгородцы и сколько таких пациентов насчитывается.

Муковисцидозом болеют 34 человека. Эта болезнь наследственная: она поражает многие органы, но в основном — лёгкие и пищеварительную систему. Из-за мутации гена образуется густая слизь, которая мешает дышать и вызывает инфекции в лёгких;

Фенилкетонурией страдают 77 белгородцев: из-за накопления фермента фенилаланина у человека может возникнуть умственная отсталость и серьёзные проблемы с нервной системой;

Целиакия есть у 58 жителей региона. Это аутоимунное заболевание, которое характеризуется непереносимостью глютена;

Буллёзный эпидермолиз есть только у 10 белгородцев. При этой генетической болезни у людей сильная чувствительность кожи и слизистых оболочек. Маленьких пациентов с таким диагнозом называют «детьми-бабочками»;

Из-за гемофилии, которая есть у 97 белгородцев, наблюдаются проблемы со свёртываемостью крови, из-за чего повышается риск возникновения кровотечений. Этой болезнью часто страдали монархи Англии, поэтому её называют «королевской».

В соседнем с Белгородской областью регионе впервые за 36 лет выявили опасную болезнь
Узнать подробнее
Читайте также:
От какой болезни стали чаще умирать собаки в Белгородской области?Пока среди чиновников продолжалась ротация, белгородцев одолела опасная болезньХронические болезни: почему стоит заботиться о здоровье, как об автомобиле?
#Александра Склярова#Белгородская область#Медицина#Болезни#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика