«Дети-бабочки» и «королевские» пациенты: какие редкие болезни есть у белгородцев?

Posted 28 февраля, 11:45
Published 28 февраля, 11:45
Modified 28 февраля, 11:47
Updated 28 февраля, 11:47
В последний день февраля отмечается Международный день редких заболеваний. В честь этого журналисты «Фонаря» решили выяснить, какими болезнями болеют белгородцы и сколько таких пациентов насчитывается.
Муковисцидозом болеют 34 человека. Эта болезнь наследственная: она поражает многие органы, но в основном — лёгкие и пищеварительную систему. Из-за мутации гена образуется густая слизь, которая мешает дышать и вызывает инфекции в лёгких;
Фенилкетонурией страдают 77 белгородцев: из-за накопления фермента фенилаланина у человека может возникнуть умственная отсталость и серьёзные проблемы с нервной системой;
Целиакия есть у 58 жителей региона. Это аутоимунное заболевание, которое характеризуется непереносимостью глютена;
Буллёзный эпидермолиз есть только у 10 белгородцев. При этой генетической болезни у людей сильная чувствительность кожи и слизистых оболочек. Маленьких пациентов с таким диагнозом называют «детьми-бабочками»;
Из-за гемофилии, которая есть у 97 белгородцев, наблюдаются проблемы со свёртываемостью крови, из-за чего повышается риск возникновения кровотечений. Этой болезнью часто страдали монархи Англии, поэтому её называют «королевской».