Белгородцы теряют миллионы из-за мошенников: можно ли вернуть деньги?

Posted 28 февраля, 08:09
Published 28 февраля, 08:09
Modified 28 февраля, 08:11
Updated 28 февраля, 08:11
По данным регионального управления МВД, в Белгородской области сохраняется высокая активность мошенников. В среднем в области в неделю от 50 до 70 человек становятся жертвами обмана. Ущерб колеблется от 16 до 17 миллионов рублей, а антирекорд за неделю составил 30 млн рублей. С начала текущего года белгородцы отдали аферистам уже 153 млн рублей. В прошлом году эта цифра достигла 1,6 млрд рублей.
При этом в прошлом году жертвам мошенников удалось вернуть около 25 млн рублей. Как отметил начальник контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игорь Жуков, чтобы вернуть деньги важна скорость реакции потерпевшего. В первую очередь, ему нужно обратиться в свой банк.
«Центральный банк во взаимодействии с кредитными и финансовыми организациями разработал инструмент по маркировке счетов-мошенников, что позволяет им блокировать денежные средства. Дальше потерпевший обращается в полицию, и мы по этим заблокированным денежным средствам можем принимать процессуальные решения».
Игорь Жуков
В качестве примера Жуков привёл случай, который произошёл в этом году. У потерпевшего похитили порядка 1,5 млн рублей.
«За пять дней по результатам организованной работы по раскрытию преступления, правоохранители находились в четырёх регионах ЦФО, где отрабатывали лиц, которые причастны к преступлению. Мы отследили всю цепочку, буквально за неделю мы установили 1,5 млн рублей из 1,6 млн, которые были в последующем арестованы. Теперь их можно вернуть потерпевшему».
Игорь Жуков
Что касается федеральной статистики, по словам заместителя управляющего белгородским отделением Банка России Инны Гребенниковой, банки в 2024 году предотвратили вдвое больше мошеннических операций (72 млн попыток, 13,5 трлн руб.) по сравнению с 2023-м. Однако киберпреступникам всё же удалось похитить 27,5 млрд руб., что на 74% больше, чем годом ранее.
Напомним, недавно 22-летняя белгородка стала жертвой аферистов, оформив кредит на 700 тыс. руб. и переведя более 4 млн руб. с родительских счетов.