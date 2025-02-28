Белгородцы теряют миллионы из-за мошенников: можно ли вернуть деньги?

По данным регионального управления МВД, в Белгородской области сохраняется высокая активность мошенников. В среднем в области в неделю от 50 до 70 человек становятся жертвами обмана. Ущерб колеблется от 16 до 17 миллионов рублей, а антирекорд за неделю составил 30 млн рублей. С начала текущего года белгородцы отдали аферистам уже 153 млн рублей. В прошлом году эта цифра достигла 1,6 млрд рублей.