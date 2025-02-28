Белгородка сняла видео, порочащее честь полицейского, за что заплатила 30 тысяч

Самому же мужчине приходилось извиняться перед коллегами и друзьями за произошедшее, поэтому он решил обратиться в суд с иском. Он хотел взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и обязать её удалить видео с просторов интернета.