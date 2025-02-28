Белгородка сняла видео, порочащее честь полицейского, за что заплатила 30 тысяч

Posted 28 февраля, 14:05
Published 28 февраля, 14:05
Modified 28 февраля, 14:05
Updated 28 февраля, 14:05
Белгородка разместила в Сети видеозапись, которая, по мнению истца, оскорбляет его честь и достоинство — он в настоящее время работает полицейским. Пользователи интернета же начали оставлять под видео свои негативные комментарии.
После публикации материала в отношении сотрудника полиции началась служебная проверка, а его профессионализм поставили под сомнение. Однако результаты показали, что он не нарушал закон своими действиями.
Самому же мужчине приходилось извиняться перед коллегами и друзьями за произошедшее, поэтому он решил обратиться в суд с иском. Он хотел взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и обязать её удалить видео с просторов интернета.
Однако ответчица не захотела появиться в суде и попросила провести заседание без неё.
Губкинский городской суд постановил, что женщина нарушила право истца на неприкосновенность его частной жизни и право на изображения, поэтому назначил компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Также женщина должна удалить со своей страницы в Сети порочащее честь и достоинство полицейского видео.