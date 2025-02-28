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Posted 28 февраля, 14:05

Published 28 февраля, 14:05

Modified 28 февраля, 14:05

Updated 28 февраля, 14:05

Героем видео был полицейский

Белгородка сняла видео, порочащее честь полицейского, за что заплатила 30 тысяч

28 февраля 2025, 14:05
Фото: 1MI. Героем видео был полицейский
Сюжет
Суд
Женщина сняла видео с участием белгородского полицейского и опубликовала в Сети, пытаясь выставить его в негативном ключе. Жительницу региона наказали.

Белгородка разместила в Сети видеозапись, которая, по мнению истца, оскорбляет его честь и достоинство — он в настоящее время работает полицейским. Пользователи интернета же начали оставлять под видео свои негативные комментарии.

После публикации материала в отношении сотрудника полиции началась служебная проверка, а его профессионализм поставили под сомнение. Однако результаты показали, что он не нарушал закон своими действиями.

Самому же мужчине приходилось извиняться перед коллегами и друзьями за произошедшее, поэтому он решил обратиться в суд с иском. Он хотел взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и обязать её удалить видео с просторов интернета.

Однако ответчица не захотела появиться в суде и попросила провести заседание без неё.

Губкинский городской суд постановил, что женщина нарушила право истца на неприкосновенность его частной жизни и право на изображения, поэтому назначил компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Также женщина должна удалить со своей страницы в Сети порочащее честь и достоинство полицейского видео.

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#Александра Склярова#Полицейский#Общество#Белгородская область#Суд#Белгород#Честь и достоинство
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