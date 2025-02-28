48 пар в Белгородской области уже заняли самую красивую дату года: о чём речь?

Posted 28 февраля, 10:10
Published 28 февраля, 10:10
Modified 28 февраля, 10:10
Updated 28 февраля, 10:10
Белгородцам предлагают заключить брак в красивую весеннюю дату — 25.05.2025. На сегодняшний день заявления на регистрацию подали уже 48 пар, отметила руководитель управления ЗАГСа региона Татьяна Слюсаренко.
Добавим, что красивая дата была и в уходящем месяце — 25.02.2025. В этот зимний день свадьбу сыграли сразу 63 пары, большая часть из которых — 14 — поженились в Белгороде.
Ещё по шесть браков зарегистрировали в четырёх муниципалитетах и Дубовом. По четыре семейных пары образовались в двух районах.
Ещё одна красивая дата была в январе — 25.01.2025. Тогда новую семью создали 172 пары.
Всего в этом году насчитали 10 красивых дат, две из которых уже прошли. Оставшиеся восемь будут 25-го числа марта, апреля, июня, июля, сентября, октября, ноября и декабря. Включать дату в мае с самого начала почему-то не стали.