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Posted 27 февраля, 14:30

Published 27 февраля, 14:30

Modified 28 февраля, 09:54

Updated 28 февраля, 09:54

ВТБ: розничное кредитование в 2025 замедлится из-за новых правил по капиталу

ВТБ: розничное кредитование в 2025 замедлится из-за новых правил по капиталу

27 февраля 2025, 14:30
Фото: Изображение Midjourney.
На пресс-конференции, Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, высказался о тенденциях в сфере розничного кредитования.

Он заявил, что в текущем году ожидается снижение его темпов. Дмитрий Пьянов указал, что высокая ключевая ставка и новые требования к капиталу, вызванные ею, оказывают негативное влияние на потребительское кредитование.

Эксперт также пояснил, что в условиях действующего регулирования розничное кредитование предполагает значительные инвестиции при сравнительно низкой доходности на капитал.

В условиях жесткой конкуренции за возвращаемость новых кредитных выдач, банки все чаще ориентируются на кредитование крупного и среднего бизнеса.

«С точки зрения сегодняшнего регулирования, крупно-корпоративный и средний бизнес выигрывают, а не розничное кредитование», — добавил Дмитрий Пьянов.

В свете этих новых рыночных реалий банки, как ожидается, будут пересматривать свои стратегии в области розничного кредитования. В ближайшие месяцы это может привести к дальнейшему снижению его темпов.

Специалисты ВТБ: рост розничного кредитования в 2025 году замедлится
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#Кристина Семенчук#Инвестиции#ВТБ#Капитал#Средний бизнес#Конкуренция#Белгород#Ключевая ставка#Дмитрий Пьянов
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