ВТБ: розничное кредитование в 2025 замедлится из-за новых правил по капиталу

Posted 27 февраля, 14:30
Published 27 февраля, 14:30
Modified 28 февраля, 09:54
Updated 28 февраля, 09:54
Он заявил, что в текущем году ожидается снижение его темпов. Дмитрий Пьянов указал, что высокая ключевая ставка и новые требования к капиталу, вызванные ею, оказывают негативное влияние на потребительское кредитование.
Эксперт также пояснил, что в условиях действующего регулирования розничное кредитование предполагает значительные инвестиции при сравнительно низкой доходности на капитал.
В условиях жесткой конкуренции за возвращаемость новых кредитных выдач, банки все чаще ориентируются на кредитование крупного и среднего бизнеса.
«С точки зрения сегодняшнего регулирования, крупно-корпоративный и средний бизнес выигрывают, а не розничное кредитование», — добавил Дмитрий Пьянов.
В свете этих новых рыночных реалий банки, как ожидается, будут пересматривать свои стратегии в области розничного кредитования. В ближайшие месяцы это может привести к дальнейшему снижению его темпов.