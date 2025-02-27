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Posted 27 февраля, 18:06

Published 27 февраля, 18:06

Modified 27 февраля, 18:25

Updated 27 февраля, 18:25

Пострадавшего белгородца доставляют в больницу

ВСУ атаковали три села Белгородской области: есть пострадавший

27 февраля 2025, 18:06
Фото: 1MI. Пострадавшего белгородца доставляют в больницу

ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области: ранен мирный житель

Сюжет
Обстрел
ВСУ атаковали Волоконовский и Шебекинский округа. Ранен белгородец.

Село Тишанка в Волоконовском районе подверглось обстрелу и ударам FPV-дронов. Ранен местный житель. Его доставляют в Валуйскую ЦРБ с сотрясением мозга и баротравмой, сообщил губернатор.

По предварительным данным, в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы.

Под удар беспилотника попало и село Коновалово. Повреждены крыша частного дома и надворная постройка.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа БПЛА повреждил три домовладения.

Напомним, сегодня взрывы слышали в Белгороде, Шебекинском округе и Белгородском районе.

А вчера удары впервые зафиксировали в Корочанском и Красногвардейском районах. В Грайвороне погиб белгородец, ещё один получил травмы.

Что уничтожили ВСУ в белгородской медицине с начала СВО?
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#Анна Селищева#Город#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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