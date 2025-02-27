ВСУ атаковали три села Белгородской области: есть пострадавший

Posted 27 февраля, 18:06
Published 27 февраля, 18:06
Modified 27 февраля, 18:25
Updated 27 февраля, 18:25
Село Тишанка в Волоконовском районе подверглось обстрелу и ударам FPV-дронов. Ранен местный житель. Его доставляют в Валуйскую ЦРБ с сотрясением мозга и баротравмой, сообщил губернатор.
По предварительным данным, в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы.
Под удар беспилотника попало и село Коновалово. Повреждены крыша частного дома и надворная постройка.
В Новой Таволжанке Шебекинского округа БПЛА повреждил три домовладения.
Напомним, сегодня взрывы слышали в Белгороде, Шебекинском округе и Белгородском районе.
А вчера удары впервые зафиксировали в Корочанском и Красногвардейском районах. В Грайвороне погиб белгородец, ещё один получил травмы.