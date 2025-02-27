В России провели «перепись» майнинговых ферм

Posted 27 февраля, 06:24
Published 27 февраля, 06:24
Modified 27 февраля, 06:26
Updated 27 февраля, 06:26
К январю 2025 года их количество увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество ферм сосредоточено в Иркутской области (10%), Москве (9%), Московской области (8%), а также в Республике Башкортостан и Краснодарском крае (по 4%). Год назад в числе лидеров были регионы Северного Кавказа.
Общая мощность всех выявленных ферм в России может превышать 11 ГВт. Анализируя рост мощности в контексте изменений на криптовалютном рынке, специалисты МТС пришли к выводу, что пик активности ферм пришёлся на май, февраль и октябрь 2024 года
В России более 50 крупных энергетических и промышленных компаний используют цифровую систему, основанную на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения, чтобы выявлять аномалии в потреблении энергии и локализовать возможные случаи кражи.
Каждая криптовалютная ферма представляет собой значительную нагрузку на энергосистему, что может привести к перегрузке сети и отключению электричества. Поэтому своевременное выявление подобных нарушений способствует улучшению качества и надёжности электроснабжения, повышая безопасность и снижая расходы для предприятий.