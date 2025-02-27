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Posted 27 февраля, 06:24

Published 27 февраля, 06:24

Modified 27 февраля, 06:26

Updated 27 февраля, 06:26

В России провели «перепись» майнинговых ферм

В России провели «перепись» майнинговых ферм

27 февраля 2025, 06:24
Фото: МТС.
Сюжет
Криптовалюта
По данным экспертов МТС, была проведена оценка активности российских майнеров, в результате которой было выявлено 136 575 майнинговых ферм.

К январю 2025 года их количество увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество ферм сосредоточено в Иркутской области (10%), Москве (9%), Московской области (8%), а также в Республике Башкортостан и Краснодарском крае (по 4%). Год назад в числе лидеров были регионы Северного Кавказа.

Общая мощность всех выявленных ферм в России может превышать 11 ГВт. Анализируя рост мощности в контексте изменений на криптовалютном рынке, специалисты МТС пришли к выводу, что пик активности ферм пришёлся на май, февраль и октябрь 2024 года

В России более 50 крупных энергетических и промышленных компаний используют цифровую систему, основанную на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения, чтобы выявлять аномалии в потреблении энергии и локализовать возможные случаи кражи.

Каждая криптовалютная ферма представляет собой значительную нагрузку на энергосистему, что может привести к перегрузке сети и отключению электричества. Поэтому своевременное выявление подобных нарушений способствует улучшению качества и надёжности электроснабжения, повышая безопасность и снижая расходы для предприятий.

МТС присоединила к сети около сотни сёл Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Москва#Россия#Энергетика#Краснодарский край#Электроснабжение#Белгород#Московская область#Искусственный интеллект#Криптовалюта#Иркутская область
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