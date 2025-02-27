В России провели «перепись» майнинговых ферм

К январю 2025 года их количество увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество ферм сосредоточено в Иркутской области (10%), Москве (9%), Московской области (8%), а также в Республике Башкортостан и Краснодарском крае (по 4%). Год назад в числе лидеров были регионы Северного Кавказа.