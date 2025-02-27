В полиции раскрыли подробности смертельного ДТП с КамАЗом в Белгородской области

Posted 27 февраля, 08:51
Published 27 февраля, 08:51
Modified 27 февраля, 08:53
Updated 27 февраля, 08:53
По данным УМВД региона, вечером 26 февраля на дорогах Белгородской области зафиксировано два серьёзных ДТП.
В Новооскольском округе автомобиль Kia Spectra столкнулся с КамАЗом с прицепом. По предварительной версии, 35-летний водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением. Автомобилист погиб на месте.
В другом происшествии на ул. Первомайской в Белгороде Renault Sandero сбил 54-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила травмы.
Ранее 29-летнюю белгородку осудили на на три года колонии за смертельное ДТП. Водительница не снизила скорость и сбила двоих рабочих, которые ремонтировали дорогу. Оба погибли на месте.
На прошлой неделе в Губкине произошло смертельное ДТП с участием полицейского УАЗа и Peugeot. В результате столкновения иномарка сбила пожилую женщину, которая позже скончалась от травм.