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Posted 27 февраля, 08:51

Published 27 февраля, 08:51

Modified 27 февраля, 08:53

Updated 27 февраля, 08:53

Смертельное ДТП произошло в Новооскольском округе

В полиции раскрыли подробности смертельного ДТП с КамАЗом в Белгородской области

27 февраля 2025, 08:51
Фото: 1MI. Смертельное ДТП произошло в Новооскольском округе

Водитель Kia погиб в ДТП в Белгородской области

Происшествие случилось в Новооскольском округе. Ещё одну аварию с пострадавшим зарегистрировали в Белгороде.

По данным УМВД региона, вечером 26 февраля на дорогах Белгородской области зафиксировано два серьёзных ДТП.

В Новооскольском округе автомобиль Kia Spectra столкнулся с КамАЗом с прицепом. По предварительной версии, 35-летний водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением. Автомобилист погиб на месте.

В другом происшествии на ул. Первомайской в Белгороде Renault Sandero сбил 54-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила травмы.

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП. Фото: УМВД России по Белгородской области

Ранее 29-летнюю белгородку осудили на на три года колонии за смертельное ДТП. Водительница не снизила скорость и сбила двоих рабочих, которые ремонтировали дорогу. Оба погибли на месте.

На прошлой неделе в Губкине произошло смертельное ДТП с участием полицейского УАЗа и Peugeot. В результате столкновения иномарка сбила пожилую женщину, которая позже скончалась от травм.

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#Анна Селищева#Происшествия#Пешеход#КамАЗ#Белгород#Новооскольский горокруг
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