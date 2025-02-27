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Posted 27 февраля, 15:30

Published 27 февраля, 15:30

Modified 27 февраля, 15:30

Updated 27 февраля, 15:30

Благотворительный запёк блинов в Белгороде

В Белгороде установили рекорд с блинами, а прокуратура проверила «Светофоры»

27 февраля 2025, 15:30
Фото: bel.ru. Благотворительный запёк блинов в Белгороде
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Белгородцы отличились рекордом по выпечке блинов онлайн, в магазинах «Светофор» нашли просрочку и другие нарушения, а советник губернатора назвал стоимость «Белого квартала»

Блинный рекорд в Белгороде

Сегодня, 27 февраля, в Белгороде состоялся благотворительный блинный запёк, организованный фондом «Святое Белогорье против детского рака».

На мероприятии установили сразу два рекорда: мировой и общероссийский по одновременной выпечке блинов онлайн. В акции участвовали 146 человек на 107 площадках из 30 городов России, включая столицу, Сочи, Казань и другие.

Всего волонтёры планировали испечь около 3 тысяч блинов. Часть из них они должны были отправить в военный госпиталь и детям в онкогематологическое отделение.

Средства от продажи угощения пойдут на помощь жителям Белгорода и Курска, пострадавшим от обстрелов.

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Снова нарушения в «Светофоре»?

Проверки добрались до магазинов «Светофор» в Белгороде. Ранее они прошли и в других районах.

Из-за нарушений хранения продуктов, их срока годности, отсутствия документации к ним и переклеивания маркировок пришлось изъять с магазинных полок более 16 кг сыра, 280 яиц, 200 кг замороженной рыбы, 205 кг мяса и 4,2 тыс. консервов.

Гендиректору компании внесли представление, а директоров четырёх магазинов привлекли к ответственности за нарушение технических регламентов.

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Недешёвый «Белый квартал»

К концу 2026 года в центре Белгорода планируют завершить строительство «Белого квартала» стоимостью около 12 млрд рублей. Проект включает в себя гостиницы, рестораны, парковку, а также общественно-деловую застройку и концертный зал.

Последнее здание, рассчитанное на 550 человек, спроектируют с помощью китайских специалистов, чтобы обеспечить естественную акустику без дополнительного оборудования. Также предусмотрят меры безопасности, включая укрытия и громкоговорители на случай обстрелов.

В проекте участвуют 20 инвесторов, вложивших 7-8 млрд рублей. Ожидается, что «Белый квартал» создаст 5 тысяч рабочих мест и окупится за четыре года.

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