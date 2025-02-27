Тысячи консервов и килограммы мяса в белгородских «Светофорах» вызвали подозрение

Posted 27 февраля, 07:18
Published 27 февраля, 07:18
Modified 27 февраля, 07:20
Updated 27 февраля, 07:20
После проверки магазинов «Светофор» за устранение найденных нарушений взялась прокуратура. В торговых точках обнаружили такие проблемы, как:
Всего специалистам пришлось изъять с магазинных полок свыше 16 килограммов сыра, 280 куриных яиц, более 200 килограммов замороженной рыбы, 205 килограммов различного мяса, а также больше 4,2 тысячи консервов.
Для устранения нарушений гендиректору компании «Торгсервис-36» внесли представление, а в отношении директоров четырёх магазинов составили протоколы по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ — за нарушение технических регламентов.