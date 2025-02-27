Тысячи консервов и килограммы мяса в белгородских «Светофорах» вызвали подозрение

Директоров четырёх «Светофоров» в Белгороде накажут за нарушения

Сюжет Новости Белгорода

Проверки добрались и до магазинов «Светофор» в Белгороде. По итогам там нашли просрочку, яйца с переклеенной маркировкой и другие нарушения.