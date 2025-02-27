bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 07:18

Published 27 февраля, 07:18

Modified 27 февраля, 07:20

Updated 27 февраля, 07:20

В Белгородской области проверили «Светофоры»

Тысячи консервов и килограммы мяса в белгородских «Светофорах» вызвали подозрение

27 февраля 2025, 07:18
Фото: 36.fsvps.gov.ru. В Белгородской области проверили «Светофоры»

Директоров четырёх «Светофоров» в Белгороде накажут за нарушения

Сюжет
Новости Белгорода
Проверки добрались и до магазинов «Светофор» в Белгороде. По итогам там нашли просрочку, яйца с переклеенной маркировкой и другие нарушения.

После проверки магазинов «Светофор» за устранение найденных нарушений взялась прокуратура. В торговых точках обнаружили такие проблемы, как:

  • отсутствие документации на молочку, рыбу и мясо;
  • истекший срок годности некоторых продуктов;
  • хранение товаров в неподходящих условиях;
  • переклеивание маркировки на яйцах с целью «увеличения» срока годности.

Всего специалистам пришлось изъять с магазинных полок свыше 16 килограммов сыра, 280 куриных яиц, более 200 килограммов замороженной рыбы, 205 килограммов различного мяса, а также больше 4,2 тысячи консервов.

Для устранения нарушений гендиректору компании «Торгсервис-36» внесли представление, а в отношении директоров четырёх магазинов составили протоколы по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ — за нарушение технических регламентов.

Проверка магазинов «Светофор» в Белгороде
Проверка магазинов «Светофор» в Белгороде. Фото: пресс-служба прокуратуры
ФАС заинтересовалась «Светофором»
Узнать подробнее
Читайте также:
Меняли сроки годности? Прокуратура — о нарушениях в белгородском «Светофоре»«Не знаю»: в Белгороде с вопросом о проверке «Светофора» направили в «куда-то выше»В Белгородской области проверили 19 магазинов «Светофор» — и во всех нашли нарушения
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Светофор#Просрочка#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика