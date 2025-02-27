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Posted 27 февраля, 11:48

Published 27 февраля, 11:48

Modified 27 февраля, 11:48

Updated 27 февраля, 11:48

Таксист воспользовался доверием слабовидящего мужчины

Таксист украл с карты незрячего белгородца почти полмиллиона рублей

27 февраля 2025, 11:48
Фото: 1MI. Таксист воспользовался доверием слабовидящего мужчины
Сюжет
Кража
Таксист дважды обманул незрячего пассажира. Возбуждено уголовное дело.

Незрячий белгородец решил воспользоваться такси, однако оплата услуг у него была через банковскую карту. Чтобы перевести средства через приложение, мужчине пришлось воспользоваться помощью таксиста.

Тот вместо перевода стоимости поездки перевёл себе гораздо большую сумму — вместо 200 рублей целых 200 тысяч рублей. А после этого добавил в контакты пассажира свой мобильный телефон, чтобы тот «смог обратиться к нему за помощью».

В тот же день белгородец позвонил таксисту, чтобы тот помог ему с покупками, но злоумышленник снова воспользовался случаем и украл у 36-летнего жителя Стрелецкого ещё 286 тысяч рублей.

Крупную кражу заметила знакомая потерпевшего, которую насторожили такие большие суммы, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемого уже нашли — им оказался 43-летний мужчина. В отношении него возбудили два уголовных дела. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время таксисту запретили выезжать из региона. Меньшую часть украденного — 80 тысяч рублей — он уже вернул потерпевшему.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Такси#Кража#Белгород#Кража денег
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