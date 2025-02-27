Таксист украл с карты незрячего белгородца почти полмиллиона рублей

Posted 27 февраля, 11:48
Published 27 февраля, 11:48
Modified 27 февраля, 11:48
Updated 27 февраля, 11:48
Незрячий белгородец решил воспользоваться такси, однако оплата услуг у него была через банковскую карту. Чтобы перевести средства через приложение, мужчине пришлось воспользоваться помощью таксиста.
Тот вместо перевода стоимости поездки перевёл себе гораздо большую сумму — вместо 200 рублей целых 200 тысяч рублей. А после этого добавил в контакты пассажира свой мобильный телефон, чтобы тот «смог обратиться к нему за помощью».
В тот же день белгородец позвонил таксисту, чтобы тот помог ему с покупками, но злоумышленник снова воспользовался случаем и украл у 36-летнего жителя Стрелецкого ещё 286 тысяч рублей.
Крупную кражу заметила знакомая потерпевшего, которую насторожили такие большие суммы, сообщили в региональном УМВД.
Подозреваемого уже нашли — им оказался 43-летний мужчина. В отношении него возбудили два уголовных дела. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
В настоящее время таксисту запретили выезжать из региона. Меньшую часть украденного — 80 тысяч рублей — он уже вернул потерпевшему.