Студентов приграничья переведут с платной формы обучения на бюджет

Posted 27 февраля, 09:46
Published 27 февраля, 09:46
Modified 27 февраля, 09:46
Updated 27 февраля, 09:46
Студенты из приграничья Курской области перейдут на бесплатное обучение. Соответствующий вопрос накануне обсудили при встрече врио губернатора Александр Хинштейн и министр высшего образования Валерий Фальков.
Решение касается студентов-переселенцев, которых переведут с платного обучения на бесплатное, сообщают «Курские известия». Расходы возьмут на себя вузы, а Минобрнауки компенсирует затраты.
В целом на два вуза планируют выделить по 42 млн рублей, дополнительные средства получат ещё два вуза Минздрава и Минсельхоза.
Курские абитуриенты из приграничных районов будут поступать по тем же условиям, что и в прошлом году.
Ранее президент Владимир Путин назначил ежемесячные выплаты курянам из приграничья, которые потеряли жильё вследствие атак ВСУ. Размер пособия равен средней зарплате региона.