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Posted 27 февраля, 09:46

Published 27 февраля, 09:46

Modified 27 февраля, 09:46

Updated 27 февраля, 09:46

Меру поддержки окажут курским студентам

Студентов приграничья переведут с платной формы обучения на бюджет

27 февраля 2025, 09:46
Фото: 1MI. Меру поддержки окажут курским студентам

Курских студентов-переселенцев переведут с платного на бесплатное обучение

Сюжет
Образование
Расходы покроют вузы, а Минобрнауки компенсирует затраты.

Студенты из приграничья Курской области перейдут на бесплатное обучение. Соответствующий вопрос накануне обсудили при встрече врио губернатора Александр Хинштейн и министр высшего образования Валерий Фальков.

Решение касается студентов-переселенцев, которых переведут с платного обучения на бесплатное, сообщают «Курские известия». Расходы возьмут на себя вузы, а Минобрнауки компенсирует затраты.

В целом на два вуза планируют выделить по 42 млн рублей, дополнительные средства получат ещё два вуза Минздрава и Минсельхоза.

Курские абитуриенты из приграничных районов будут поступать по тем же условиям, что и в прошлом году.

Ранее президент Владимир Путин назначил ежемесячные выплаты курянам из приграничья, которые потеряли жильё вследствие атак ВСУ. Размер пособия равен средней зарплате региона.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Курская область#Образование#Вузы#Черноземье#Приграничье#Валерий Фальков#Александр Хинштейн
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