Снова взрывы: в Белгороде и регионе опять было громко

Posted 27 февраля, 12:42
Published 27 февраля, 12:42
Modified 27 февраля, 12:44
Updated 27 февраля, 12:44
В Белгородской области вновь неспокойно. 27 февраля в районе 15:30 на всей территории региона объявили ракетную опасность. Отбой, к слову, дали быстро — почти через пять минут.
Тем не менее очевидцы из Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа сообщают в соцсетях, что слышали взрывы. В Сети появились фотографии со следами в небе от работы ПВО.
О пострадавших среди мирных жителей и о разрушениях на земле информации на момент публикации не поступало.
Взрывы в Белгороде звучали 24 и 25 февраля. В первый день — в годовщину начала СВО — обошлось без последствий. На следующий день разрушения выявили в Томаровке.
Из чего именно ВСУ атаковали Белгородскую область, неизвестно. Однако в сводке Минобороны звучала информация о сбитых снарядах РСЗО Vampire — правда, без указания конкретного региона.