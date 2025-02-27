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Posted 27 февраля, 12:42

Published 27 февраля, 12:42

Modified 27 февраля, 12:44

Updated 27 февраля, 12:44

Следы от работы ПВО в небе

Снова взрывы: в Белгороде и регионе опять было громко

27 февраля 2025, 12:42
Фото: t.me/mfoto31. Следы от работы ПВО в небе

Взрывы прогремели в Белгородской области

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Новости Белгорода
Ракетную опасность объявляли на всей территории региона.

В Белгородской области вновь неспокойно. 27 февраля в районе 15:30 на всей территории региона объявили ракетную опасность. Отбой, к слову, дали быстро — почти через пять минут.

Тем не менее очевидцы из Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа сообщают в соцсетях, что слышали взрывы. В Сети появились фотографии со следами в небе от работы ПВО.

О пострадавших среди мирных жителей и о разрушениях на земле информации на момент публикации не поступало.

Взрывы в Белгороде звучали 24 и 25 февраля. В первый день — в годовщину начала СВО — обошлось без последствий. На следующий день разрушения выявили в Томаровке.

Из чего именно ВСУ атаковали Белгородскую область, неизвестно. Однако в сводке Минобороны звучала информация о сбитых снарядах РСЗО Vampire — правда, без указания конкретного региона.

Летело на Белгород? ВСУ вновь атаковали из РСЗО Vampire
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