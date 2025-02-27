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Posted 27 февраля, 08:20

Published 27 февраля, 08:20

Modified 27 февраля, 08:22

Updated 27 февраля, 08:22

Блины принято готовить на Масленицу

Сколько денег потратят белгородцы на блины на Масленицу? Ещё один подсчёт

27 февраля 2025, 08:20
Фото: Изображение Midjourney. Блины принято готовить на Масленицу

Белгородская область не вошла в топ-10 по наименьшей стоимости блинов

Порция масленичного угощения белгородцам обойдётся дороже 110 рублей. Как минимум в ЦФО есть два региона, где блины обойдутся дешевле.

Средняя стоимость набора продуктов (мука, молоко, яйца, сахар и соль, растительное масло) для приготовления традиционного масленичного блюда в Белгородской области составила 110 рублей 91 копейку. Для сравнения: в среднем по России цена составила 119 рублей 38 копеек, подсчитали в Центре стратегических разработок.

Стоимость включает все необходимые ингредиенты для тонких блинов в количестве 40 штук, что будет достаточно для семьи из четырёх человек.

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В прошлом году себестоимость масленичного блюда в Белгородской области составляла 105,5 рубля за порцию. При этом в Липецкой области цена была 100,87 рублей, в Ярославской — 103,59, а в Рязанской — 103,83. Москвичи платили за порцию блинов 122,88 рублей.

По сравнению с другими областями Центрального федерального округа, Белгородская область замыкает тройку лидеров по стоимости. В Рязанской и Ярославской областях блины стоят немного дешевле — 105,27 и 108,34 рубля соответственно. Средняя стоимость блинов в ЦФО — 120,34 рубля. Дороже всего блины обойдутся москвичам — 131,47 рубля за порцию.

Наименьшая стоимость по стране зафиксирована в Мордовии — 97,6 рубля, а наибольшая на Чукотке — 237,29 рубля.

Отметим, что, по подсчётам специалистов компании Bankiros, стоимость порции блинов в Белгородской области — самая низкая в ЦФО уже который год подряд. В этом она году составляет 126 рублей, в прошлом — всего 114 рублей, а в 2023 — 142 рубля.

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Ранее журналисты «Бел.Ру» провели собственное расследование, опираясь на данные Белгородстата, и выяснили, что в 2025 году в Белгороде порция блинчиков обойдётся в 133,6 рубля или 170 рублей в зависимости от выбранного молока.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Цены#Масленица#Белгород#Блины
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