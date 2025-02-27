Сколько денег потратят белгородцы на блины на Масленицу? Ещё один подсчёт

Отметим, что, по подсчётам специалистов компании Bankiros, стоимость порции блинов в Белгородской области — самая низкая в ЦФО уже который год подряд. В этом она году составляет 126 рублей, в прошлом — всего 114 рублей, а в 2023 — 142 рубля.