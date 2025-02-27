«Скажешь Бог, а слышится „отбой“»: в Белгороде открыли выставку о жизни во время СВО

Posted 27 февраля, 14:37
Published 27 февраля, 14:37
Modified 27 февраля, 14:37
Updated 27 февраля, 14:37
С сегодняшнего дня, 27 февраля, по 4 мая в Белгороде будет открыта выставка «Такое небо», посвящённая жизни в приграничном городе во время специальной военной операции.
Название для мероприятия придумали, основываясь на одноимённом стихотворении поэта-фронтовика Семёна Гудзенко, который посвятил его времени Великой Отечественной войны. Саму же идею выставки придумали на основе стихотворений современника и уроженца региона Максима Бессонова.
Добавим, что в городе также заработала выставка «Укрытие», которую могут посетить все желающие любого возраста.