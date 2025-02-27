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Posted 27 февраля, 14:37

Published 27 февраля, 14:37

Modified 27 февраля, 14:37

Updated 27 февраля, 14:37

Выставка «Такое небо»

«Скажешь Бог, а слышится „отбой“»: в Белгороде открыли выставку о жизни во время СВО

27 февраля 2025, 14:37
Фото: Белгородский государственный литературный музей. Выставка «Такое небо»

В Белгороде открыли выставку «Такое небо»

Сюжет
Музей
Белгородцев приглашают посетить литературный музей, в котором открылась выставка о жизни в приграничье во время СВО.

С сегодняшнего дня, 27 февраля, по 4 мая в Белгороде будет открыта выставка «Такое небо», посвящённая жизни в приграничном городе во время специальной военной операции.

Название для мероприятия придумали, основываясь на одноимённом стихотворении поэта-фронтовика Семёна Гудзенко, который посвятил его времени Великой Отечественной войны. Саму же идею выставки придумали на основе стихотворений современника и уроженца региона Максима Бессонова.

Выставка «Такое небо»
Выставка «Такое небо»
Выставка "Такое небо"
Выставка "Такое небо"
Выставка "Такое небо"
Выставка «Такое небо». Фото: Белгородский государственный литературный музей

Добавим, что в городе также заработала выставка «Укрытие», которую могут посетить все желающие любого возраста.

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#Александра Склярова#Культура#Выставка#Музей#Новости Белгорода#Белгород
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