«Скажешь Бог, а слышится „отбой“»: в Белгороде открыли выставку о жизни во время СВО

Название для мероприятия придумали, основываясь на одноимённом стихотворении поэта-фронтовика Семёна Гудзенко, который посвятил его времени Великой Отечественной войны. Саму же идею выставки придумали на основе стихотворений современника и уроженца региона Максима Бессонова.