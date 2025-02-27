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Posted 27 февраля, 14:26

Published 27 февраля, 14:26

Modified 27 февраля, 14:28

Updated 27 февраля, 14:28

Настолько ли плох сахар или сахзамы хуже?

Сахарозаменители: когда они могут быть полезны и когда — опасны

27 февраля 2025, 14:26
Фото: 1MI. Настолько ли плох сахар или сахзамы хуже?

Белгородцев предупредили о вреде сахарозаменителей

Сахарозаменители помогают снизить калорийность пищи, но их избыточное употребление может нанести вред, предупреждает Роспотребнадзор. Как именно — читайте ниже.

Сахар — важный источник энергии, но его избыточное потребление может привести к ожирению, диабету и проблемам с сердцем. Чтобы уменьшить негативное воздействие, многие используют сахарозаменители. Эти вещества придают сладость продуктам, но при этом имеют меньшую калорийность.

К популярным искусственным заменителям сахара относятся сахарин, цикламат, аспартам, сукралоза, ксилит и сорбит. Есть и натуральные варианты: фруктоза, мёд, стевия и эритрит.

Искусственные подсластители не повышают уровень сахара в крови, что делает их удобными для диабетиков, а также не способствуют развитию кариеса. Однако они могут влиять на микрофлору кишечника, вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварения.

Также чрезмерное использование заменителей может нарушить обмен веществ, усилить аппетит и даже привести к набору веса. Влияние этих веществ на организм ещё не изучено полностью, и здоровым людям не стоит увлекаться ими.

Людям с заболеваниями, такими как диабет или ожирение, важно проконсультироваться с врачом перед использованием сахарозаменителей, чтобы правильно выбрать подходящий вариант.

Ранее эксперты назвали семь продуктов, которые являются псевдополезными. Они могут повышать уровень сахара в крови и содержать вредные добавки.

7 вредных продуктов, которые мы привыкли считать полезными: мнение экспертов
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Здоровье#Сахар#Россия#Еда
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