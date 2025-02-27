Сахарозаменители: когда они могут быть полезны и когда — опасны

Posted 27 февраля, 14:26
Published 27 февраля, 14:26
Modified 27 февраля, 14:28
Updated 27 февраля, 14:28
Сахар — важный источник энергии, но его избыточное потребление может привести к ожирению, диабету и проблемам с сердцем. Чтобы уменьшить негативное воздействие, многие используют сахарозаменители. Эти вещества придают сладость продуктам, но при этом имеют меньшую калорийность.
К популярным искусственным заменителям сахара относятся сахарин, цикламат, аспартам, сукралоза, ксилит и сорбит. Есть и натуральные варианты: фруктоза, мёд, стевия и эритрит.
Искусственные подсластители не повышают уровень сахара в крови, что делает их удобными для диабетиков, а также не способствуют развитию кариеса. Однако они могут влиять на микрофлору кишечника, вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварения.
Также чрезмерное использование заменителей может нарушить обмен веществ, усилить аппетит и даже привести к набору веса. Влияние этих веществ на организм ещё не изучено полностью, и здоровым людям не стоит увлекаться ими.
Людям с заболеваниями, такими как диабет или ожирение, важно проконсультироваться с врачом перед использованием сахарозаменителей, чтобы правильно выбрать подходящий вариант.
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