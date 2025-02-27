Родившейся в Белгородской области девочке дали очень редкое и красивое имя

Posted 27 февраля, 10:05
Published 27 февраля, 10:05
Modified 27 февраля, 10:05
Updated 27 февраля, 10:05
В Белгородской области зарегистрировали новорождённую с очень редким и необычным именем — Миланика. Девочка родилась в Грайворонском округе.
Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области, рассказала, что это первый ребёнок в регионе с таким именем.
Миланика — имя славянского происхождения и связано со словом «милая». Девушки с таким именем обычно творческие, умные и чувствительные.
Напомним, в январе в Белгороде зарегистрировали две двойни. Родители обеих дали детям редкие имена.
Всего в первый месяц 2025 года в Белгородской области появилось на свет 864 ребёнка. Большинство — мальчики.
Ранее сразу три новорождённых малыша из разных районов региона получили имя известного русского богатыря.
В 2025 году имя Михаил остаётся самым популярным среди мальчиков в России и Белгородской области, а среди девочек на первом месте — София. Однако в регионе статистика немного отличается.