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Posted 27 февраля, 10:05

Published 27 февраля, 10:05

Modified 27 февраля, 10:05

Updated 27 февраля, 10:05

Впервые зарегистрирована девочка с таким необычным именем

Родившейся в Белгородской области девочке дали очень редкое и красивое имя

27 февраля 2025, 10:05
Фото: 1MI. Впервые зарегистрирована девочка с таким необычным именем

Новорождённую белгородку назвали именем, которого ранее не было в регионе

Сюжет
Дети
Имя это славянское и связано со словом «милая». Девочку с необычным именем зарегистрировали в Грайворонском округе.

В Белгородской области зарегистрировали новорождённую с очень редким и необычным именем — Миланика. Девочка родилась в Грайворонском округе.

Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области, рассказала, что это первый ребёнок в регионе с таким именем.

Миланика — имя славянского происхождения и связано со словом «милая». Девушки с таким именем обычно творческие, умные и чувствительные.

Напомним, в январе в Белгороде зарегистрировали две двойни. Родители обеих дали детям редкие имена.

Всего в первый месяц 2025 года в Белгородской области появилось на свет 864 ребёнка. Большинство — мальчики.

Ранее сразу три новорождённых малыша из разных районов региона получили имя известного русского богатыря.

В 2025 году имя Михаил остаётся самым популярным среди мальчиков в России и Белгородской области, а среди девочек на первом месте — София. Однако в регионе статистика немного отличается.

Названы популярные имена, которые белгородцы дают родившимся 23 февраля детям
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Белгород#Грайворонский горокруг#Редкие имена#Необычные имена
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