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Posted 27 февраля, 10:24

Published 27 февраля, 10:24

Modified 27 февраля, 10:24

Updated 27 февраля, 10:24

Яйца белгородцам продавали по завышенной цене

Продавали втридорога? В белгородских магазинах нашли товары с большой наценкой

27 февраля 2025, 10:24
Фото: 1MI. Яйца белгородцам продавали по завышенной цене

Белгородцам из приграничья продавали хлеб, мясо и яйца по завышенной цене

Продукты с наценкой нашли в Белгородском районе. Там задорого продавали также крупы и масло.

В магазинах в селе Ясные Зори Белгородского района провели проверки, в ходе которых нашли ряд некоторых нарушений. Так, в торговых точках обнаружили большие наценки на хлебную и мясную продукцию, яйца, крупы и масла.

Прокуроры составили протоколы на продавцов за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). В январе текущего года их признали виновными. Какое именно административное наказание они понесли, не уточняется.

Добавим, что проверки проходят в магазинах «Светофор» по всей стране. В Белгородской области, включая торговые точки в областном центре, тоже нашли ряд различных нарушений. Пришлось изъять из продажи большое количество продуктов.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Магазины#Наценка#Белгород
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