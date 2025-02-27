Продавали втридорога? В белгородских магазинах нашли товары с большой наценкой

Posted 27 февраля, 10:24
Published 27 февраля, 10:24
Modified 27 февраля, 10:24
Updated 27 февраля, 10:24
В магазинах в селе Ясные Зори Белгородского района провели проверки, в ходе которых нашли ряд некоторых нарушений. Так, в торговых точках обнаружили большие наценки на хлебную и мясную продукцию, яйца, крупы и масла.
Прокуроры составили протоколы на продавцов за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). В январе текущего года их признали виновными. Какое именно административное наказание они понесли, не уточняется.
Добавим, что проверки проходят в магазинах «Светофор» по всей стране. В Белгородской области, включая торговые точки в областном центре, тоже нашли ряд различных нарушений. Пришлось изъять из продажи большое количество продуктов.