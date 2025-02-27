Прифронтовой город: Белгородский университет провёл чтения о культуре в эпоху СВО

Posted 27 февраля, 13:57
Published 27 февраля, 13:57
Modified 27 февраля, 14:00
Updated 27 февраля, 14:00
Белгородские прифронтовые чтения посвятили обсуждению актуальных проблем и вызовов, с которыми сталкивается современное общество в условиях специальной военной операции. Событие прошло в уникальном комбинированном формате, объединив в себе элементы чтений, дискуссий и обмена опытом между экспертами, учёными и практиками из различных сфер.
Целью чтений было совершенствование законодательства и государственной политики, направленной на укрепление и формирование традиционных культурно-нравственных ценностей, которые являются важным компонентом национальной идентичности и социальной сплочённости.
Модератором события выступила Ольга Будина, актриса, режиссёр, продюсер, общественный деятель, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.
Сегодня для жителей Белогорья и для всей России очень значимый день. Потому что сегодня мы в очередной раз делаем достаточно серьёзную попытку поговорить о том, что же нам нужно «подкрутить» в нашем государстве для того, чтобы наши дети вырастали в благоприятной культурной среде. Культура — эта та сфера нашей человеческой жизни, которая отражается на всём. Если сегодня наши дети смотрят то, что им совсем не надо смотреть, значит, нам необходимо это исправить. Как эхо юридического форума, мы проводим научную конференцию, в рамках которой будем обсуждать предложения законодательства по культуре.
Ольга Будина
В рамках чтений состоялось обобщение итогов первого Белгородского юридического форума, организованного в сентябре прошлого года. С приветственным словом к участникам обратилась ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская.
Наш университет, кроме всего прочего, посчитал, что может провести юридический форум. По итогам приняли решение сделать акцент в 2025 году на культуре, приоритетах государственной культурной политики. Предлагаем следующую архитектуру: раз в два года проводить юридический форум, а после — эхо юридического форума, делая акцент на том, что мы считаем важным.
Евгения Карловская
В ходе чтений были затронуты сложные и многофакторные вопросы, связанные с этикой, моралью и их ролью в условиях военного времени. К примеру, руководитель Центра цивилизационных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин выступил с докладом о культурной идентичности государства и права.
Белгородцы не первый раз оказываются лидерами в науке и в социальном развитии. Поэтому Белгородский юридический форум, посвящённый национальным приоритетам, развитию культуры и пониманию того, что у нас есть некие нравственные императивы, на которых строится наша жизнь, был важен. А сейчас, когда проходит эхо Белгородского юридического форума, да ещё в формате прифронтового обсуждения текущей нашей жизни, я ещё раз убеждаюсь, что речь идёт и о юридических вопросах, и о социально-политических. Серьёзный состав участников, серьёзная атмосфера вокруг сегодняшнего мероприятия. Для меня и радость, и честь в нём участвовать.
Сергей Бабурин
Среди докладчиков был и писатель, публицист, руководитель просветительского проекта «На распутье» Андрей Афанасьев. Он рассказал о деструктивном контенте в соцсетях как угрозе культурной безопасности.
Главная проблема современности — проблема разрыва реальности. Потому что дети и родители сейчас живут в двух разных, не пересекающихся между собой реальностях. И если в общекультурном фронте у нас всё относительно налаживается, то в интернет-среде есть свои законы. В этой среде необходимо срочно наводить порядок. Многое уже сделано, многие направления признаны деструктивными, многие запрещены, какие-то признаны экстремистскими, но проблема в том, что есть огромный пласт так называемого деструктивного контента, который разрушителен, но не запрещён, потому что он не попадает под ряд определений.
Андрей Афанасьев
Кроме этого, в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Ольга Кремнева, заместитель начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов, директор юридического института НИУ «БелГУ» Евгений Тонков, преподаватели и студенты университета.
По итогам мероприятия была подписана Резолюция. А артисты творческих коллективов НИУ «БелГУ» представили патриотический спектакль «Судьбы прифронтового города». Режиссёр МКЦ Снежана Кондакова создала постановку, основанную на реальных событиях.