Прифронтовой город: Белгородский университет провёл чтения о культуре в эпоху СВО

В ходе чтений были затронуты сложные и многофакторные вопросы, связанные с этикой, моралью и их ролью в условиях военного времени. К примеру, руководитель Центра цивилизационных исследований Института государства и права РАН Сергей Бабурин выступил с докладом о культурной идентичности государства и права.