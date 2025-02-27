При поддержке ОМК для российских школьников проведут уроки металловедения

Posted 27 февраля, 07:00
Published 27 февраля, 07:00
Modified 27 февраля, 07:00
Updated 27 февраля, 07:00
Ознакомиться с содержанием уроков можно уже сейчас. Программа реализуется на протяжении почти восьми лет и направлена на обеспечение учащимся возможности в свободное от занятий время попробовать свои силы в научной и проектной деятельности.
Составлением заданий занимались эксперты инженерно-технологического центра ОМК. На «Уроках настоящего металловедения» юным исследователям предстоит провести анализ рынка труб, которые используются в строительстве скважин для нефтедобычи, а также описать технологию их изготовления и подобрать подходящий материал. Содействие в этой работе ребятам окажут специалисты ОМК.
Каждая команда, участвующая в программе «Уроки настоящего», может провести анализ поставленной задачи и предложить комплексное решение. Уже в конце февраля участники представят результаты своей работы на онлайн-платформе и дистанционно защитят их перед экспертами ОМК. Итоги программы «Уроки настоящего» будут подведены по завершении учебного года, авторы наиболее успешных проектов получат шанс представить их на конкурсе «Большие вызовы» и побороться уже за денежные гранты.
Представители корпоративного университета ОМК отметили, что были бы рады, если бы учащиеся получили дополнительные бонусы для поступления в вузы. Для компании участие в этом проекте — прекрасная возможность рассказать одаренным ребятам о специальностях, востребованных в производственном секторе.