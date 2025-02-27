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Posted 27 февраля, 07:00

Published 27 февраля, 07:00

Modified 27 февраля, 07:00

Updated 27 февраля, 07:00

При поддержке ОМК для российских школьников проведут уроки металловедения

При поддержке ОМК для российских школьников проведут уроки металловедения

27 февраля 2025, 07:00
Фото: ОМК.
Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала участником всероссийской программы «Уроки настоящего», реализуемой по всей России образовательным центром «Сириус». Инженеры предприятия подготовили занятия по металловедению для учащихся 7 — 11 классов.

Ознакомиться с содержанием уроков можно уже сейчас. Программа реализуется на протяжении почти восьми лет и направлена на обеспечение учащимся возможности в свободное от занятий время попробовать свои силы в научной и проектной деятельности.

Составлением заданий занимались эксперты инженерно-технологического центра ОМК. На «Уроках настоящего металловедения» юным исследователям предстоит провести анализ рынка труб, которые используются в строительстве скважин для нефтедобычи, а также описать технологию их изготовления и подобрать подходящий материал. Содействие в этой работе ребятам окажут специалисты ОМК.

Каждая команда, участвующая в программе «Уроки настоящего», может провести анализ поставленной задачи и предложить комплексное решение. Уже в конце февраля участники представят результаты своей работы на онлайн-платформе и дистанционно защитят их перед экспертами ОМК. Итоги программы «Уроки настоящего» будут подведены по завершении учебного года, авторы наиболее успешных проектов получат шанс представить их на конкурсе «Большие вызовы» и побороться уже за денежные гранты.

Представители корпоративного университета ОМК отметили, что были бы рады, если бы учащиеся получили дополнительные бонусы для поступления в вузы. Для компании участие в этом проекте — прекрасная возможность рассказать одаренным ребятам о специальностях, востребованных в производственном секторе.

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