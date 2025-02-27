При поддержке ОМК для российских школьников проведут уроки металловедения

Каждая команда, участвующая в программе «Уроки настоящего», может провести анализ поставленной задачи и предложить комплексное решение. Уже в конце февраля участники представят результаты своей работы на онлайн-платформе и дистанционно защитят их перед экспертами ОМК. Итоги программы «Уроки настоящего» будут подведены по завершении учебного года, авторы наиболее успешных проектов получат шанс представить их на конкурсе «Большие вызовы» и побороться уже за денежные гранты.