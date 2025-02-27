Победивший на торгах белгородец попал в реестр недобросовестных из-за праздников?

Posted 27 февраля, 09:24
Published 27 февраля, 09:24
Modified 27 февраля, 09:26
Updated 27 февраля, 09:26
Белгородское УФАС занесло победителя аукциона в реестр недобросовестных участников. Это решение принято после обращения администрации Чернянского района.
Аукцион касался права на аренду земельного участка площадью 5000 кв. м в селе Новая Масловка. Три физлица подали заявки, и победитель значительно повысил цену, увеличив её почти в пять раз.
Однако, несмотря на получение проекта договора, победитель его не подписал. Он объяснил своё уклонение новогодними праздниками и отсутствием доступа к интернету, но не представил документальных подтверждений.
Комиссия признала доводы неубедительными, поскольку договор должен был быть подписан в срок с 26 ноября по 26 декабря 2024 года. В итоге победителя аукциона включили в реестр недобросовестных участников на два года.
Ранее ФАС начала проверку логистических центров сети «Светофор» на соблюдение Закона о торговле. В рамках проверки будут изучены договоры поставки и условия возврата товаров.