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Posted 27 февраля, 09:24

Published 27 февраля, 09:24

Modified 27 февраля, 09:26

Updated 27 февраля, 09:26

Победитель аукциона уклонился от подписания договора в Белгородской области

Победивший на торгах белгородец попал в реестр недобросовестных из-за праздников?

27 февраля 2025, 09:24
Фото: 1MI. Победитель аукциона уклонился от подписания договора в Белгородской области

Белгородское УФАС наказало участника аукциона за отказ от подписания договора

Победителя торгов добавили в реестр недобросовестных участников за уклонение от подписания договора аренды земельного участка.

Белгородское УФАС занесло победителя аукциона в реестр недобросовестных участников. Это решение принято после обращения администрации Чернянского района.

Аукцион касался права на аренду земельного участка площадью 5000 кв. м в селе Новая Масловка. Три физлица подали заявки, и победитель значительно повысил цену, увеличив её почти в пять раз.

Однако, несмотря на получение проекта договора, победитель его не подписал. Он объяснил своё уклонение новогодними праздниками и отсутствием доступа к интернету, но не представил документальных подтверждений.

Комиссия признала доводы неубедительными, поскольку договор должен был быть подписан в срок с 26 ноября по 26 декабря 2024 года. В итоге победителя аукциона включили в реестр недобросовестных участников на два года.

Ранее ФАС начала проверку логистических центров сети «Светофор» на соблюдение Закона о торговле. В рамках проверки будут изучены договоры поставки и условия возврата товаров.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#Аукцион#Чернянский район#Аренда#Новогодние праздники#Фас#Белгород
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