Паломнический центр и бассейн под открытым небом появятся в Белгородской области

При этом не все белгородцы оценили идею создания нового бассейна в Сосновке. Некоторые горожане считают, что удобнее разместить его в центре города, у бывшего бассейна «Спартак». Мэр города ответил, что восстанавливать бассейн у «Спартака» не планируют, но территорию благоустроят.