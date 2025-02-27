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Posted 27 февраля, 12:06

Published 27 февраля, 12:06

Modified 27 февраля, 12:08

Updated 27 февраля, 12:08

Подписание соглашения

Паломнический центр и бассейн под открытым небом появятся в Белгородской области

27 февраля 2025, 12:06
Фото: t.me/zotov_v_f. Подписание соглашения

Белгородское правительство и УК «Развитие» Зотова подписали соглашение

Сюжет
Строительство
Православный туристический кластер хотят открыть в Холках, а бассейн — в Белгороде.

Подписано трёхстороннее соглашение между правительством региона, Белгородской и Старооскольской епархией и компанией Владимира Зотова УК «Развитие». Договорённости нужны для строительства туристического православного кластера в селе Холки Чернянского района. Здесь появится паломнический центр, а также благоустроят дороги и парковку.

Строители уже приступили к подготовке площадки: идёт разработка грунта и монтаж ворот. Планируется, что работы завершатся в декабре 2025 года.

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Ещё один проект касается Белгорода: здесь построят круглогодичный термальный комплекс в Сосновке. Возведением займётся инвестор, а регион обеспечит подключение инженерных сетей. Для сотрудничества по этому вопросу подписано соглашение между белгородским правительством и УК «Развитие».

При этом не все белгородцы оценили идею создания нового бассейна в Сосновке. Некоторые горожане считают, что удобнее разместить его в центре города, у бывшего бассейна «Спартак». Мэр города ответил, что восстанавливать бассейн у «Спартака» не планируют, но территорию благоустроят.

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Ранее губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слияние компаний «Агро-Белогорье» и «Русагро», опровергнув версию о рейдерском захвате. Он подчеркнул, что «Русагро» уже владело частью акций, а инициатором объединения выступил бывший гендиректор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов.

Гладков заверил, что регион продолжит поддержку социальных проектов, ранее реализуемых «Агро-Белогорьем».

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#Анна Селищева#Общество#Строительство#Чернянский район#Новости Белгорода#Монастырь#Бассейн#Владимир зотов#Белгород#Вячеслав Гладков#Паломничество#Термальный комплекс
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