ОМК и «Сколково» определили четыре стартапа для развития металлургии

На «Демо-дне» эксперты оценили финальные проекты и по его итогам выбрали победителей. Среди них — стартапы, представившие решения для дистанционного управления промышленной техникой и видеоизмерительной системы, а также цифровизации вагоноремонтных процессов и оптимизации использования сырья. ОМК продолжит сотрудничество с командами в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы интегрировать технологии в реальное производство. При успешном внедрении они могут быть масштабированы на другие предприятия компании.