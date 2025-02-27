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Posted 27 февраля, 10:42

Published 27 февраля, 10:42

Modified 27 февраля, 10:44

Updated 27 февраля, 10:44

ОМК и «Сколково» определили четыре стартапа для развития металлургии

ОМК и «Сколково» определили четыре стартапа для развития металлургии

27 февраля 2025, 10:42
Фото: omk.ru..
Объединенная металлургическая компания (ОМК) совместно с инновационным центром «Сколково» выбрали четыре перспективных стартапа, которые получат поддержку для внедрения своих решений на ведущих предприятиях ОМК.

Итоги акселерационной программы OMK Tech Accelerator, запущенной в середине 2024 года, были подведены в Москве.

На «Демо-дне» эксперты оценили финальные проекты и по его итогам выбрали победителей. Среди них — стартапы, представившие решения для дистанционного управления промышленной техникой и видеоизмерительной системы, а также цифровизации вагоноремонтных процессов и оптимизации использования сырья. ОМК продолжит сотрудничество с командами в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы интегрировать технологии в реальное производство. При успешном внедрении они могут быть масштабированы на другие предприятия компании.

Кроме того, фонд «Сколково» может предоставить авторам этих четырех стартапов гранты до 7 млн рублей, что позволит им усовершенствовать свои разработки и вывести их на рынок. Таким образом победители получат не только финансирование, но и возможность презентации своих решений в масштабах страны.

Программа OMK Tech Accelerator за эти полтора года вызвала большой интерес — всего было подано 250 заявок от стартапов и технологических компаний. Организаторы ориентировались на проекты, готовые к серийному производству с минимальными доработками, а также на прототипы с подтвержденными характеристиками. По результатам отбора 17 проектов получили приглашение в акселератор, где при поддержке экспертов ОМК и «Сколково» адаптировали свои разработки под реальные условия производства компании.

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