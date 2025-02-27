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Posted 27 февраля, 13:46

Published 27 февраля, 13:46

Modified 27 февраля, 13:48

Updated 27 февраля, 13:48

Пенсионеры получат меньшие суммы

Некоторые пенсионеры получат в марте меньше денег, чем в феврале. Почему?

27 февраля 2025, 13:46
Фото: 1MI. Пенсионеры получат меньшие суммы

Белгородцам напомнили о нюансе получения пенсии в марте

Сюжет
Пенсия
В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньшую пенсию, чем в феврале, потому что не будет доплат в 2,2%.

В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньшую пенсию, чем в феврале, рассказал Вадим Виноградов — декан факультета права НИУ ВШЭ. Это связано с тем, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали на 7,3%, а реальная инфляция составила 9,5%. В феврале пенсионеры получили доплату за недополученные 2,2%. Однако в марте доплаты не будет, из-за этого выплаты станут меньше.

С другой стороны, военные пенсионеры получат увеличенную пенсию. В октябре 2024 года их выплаты были проиндексированы на 5,1%, и теперь они получат доплату на 4,4%. С октября 2025 года военные пенсии снова проиндексируют на 4,5%.

Также в России проиндексируют в апреле социальные пенсии на 14,75%.

С февраля 2025 года в стране увеличены социальные выплаты на 9,5%. Индексация затронула пенсии, маткапитал, ЕДВ и набор социальных услуг для федеральных льготников.

В этом году работающим пенсионерам увеличили выплаты, а досрочно на пенсию выйдут те, кто имеет долгий стаж, работает на вредных производствах, многодетные матери и другие. Проиндексируют выплаты инвалидам и долгожителям.

В России снова проиндексируют пенсии: кого затронут изменения?
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#Анна Селищева#Общество#Пенсионеры#Индексация#Пенсия#Россия#Выплаты#Военные пенсии
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