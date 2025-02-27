Некоторые пенсионеры получат в марте меньше денег, чем в феврале. Почему?

В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньшую пенсию, чем в феврале, рассказал Вадим Виноградов — декан факультета права НИУ ВШЭ. Это связано с тем, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали на 7,3%, а реальная инфляция составила 9,5%. В феврале пенсионеры получили доплату за недополученные 2,2%. Однако в марте доплаты не будет, из-за этого выплаты станут меньше.