Некоторые пенсионеры получат в марте меньше денег, чем в феврале. Почему?

Posted 27 февраля, 13:46
Published 27 февраля, 13:46
Modified 27 февраля, 13:48
Updated 27 февраля, 13:48
В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньшую пенсию, чем в феврале, рассказал Вадим Виноградов — декан факультета права НИУ ВШЭ. Это связано с тем, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали на 7,3%, а реальная инфляция составила 9,5%. В феврале пенсионеры получили доплату за недополученные 2,2%. Однако в марте доплаты не будет, из-за этого выплаты станут меньше.
С другой стороны, военные пенсионеры получат увеличенную пенсию. В октябре 2024 года их выплаты были проиндексированы на 5,1%, и теперь они получат доплату на 4,4%. С октября 2025 года военные пенсии снова проиндексируют на 4,5%.
Также в России проиндексируют в апреле социальные пенсии на 14,75%.
С февраля 2025 года в стране увеличены социальные выплаты на 9,5%. Индексация затронула пенсии, маткапитал, ЕДВ и набор социальных услуг для федеральных льготников.
В этом году работающим пенсионерам увеличили выплаты, а досрочно на пенсию выйдут те, кто имеет долгий стаж, работает на вредных производствах, многодетные матери и другие. Проиндексируют выплаты инвалидам и долгожителям.