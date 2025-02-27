Названо имя той, кто может возглавить фонд помощи пострадавшим белгородским детям

Posted 27 февраля, 06:39
Published 27 февраля, 06:39
Modified 27 февраля, 06:41
Updated 27 февраля, 06:41
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на пост руководителя фонда помощи пострадавшим детям может быть назначена Ирина Кизилова — главный врач детской областной больницы. Глава региона отметил, что совмещение этой должности с руководством фондом позволит Кизиловой эффективно принимать решения и строить доверительные отношения с жертвами и благотворителями.
Конкурс на эту должность был объявлен 12 декабря 2024 года. В результате жители региона предложили 30 кандидатов.
Фонд будет работать как единое окно для помощи детям Белгородской области, решая проблемы с использованием внебюджетных средств.
Ранее в регионе планировали усилить работу по оказанию психологической помощи детям, пострадавшим от сложной ситуации в приграничных районах. Вячеслав Гладков отметил, что существующих мер недостаточно, чтобы охватить всю область.
Губернатор предложил организовать центры психологической помощи с 1 сентября в каждом лечебном учреждении в девяти муниципалитетах.