Названо имя той, кто может возглавить фонд помощи пострадавшим белгородским детям

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на пост руководителя фонда помощи пострадавшим детям может быть назначена Ирина Кизилова — главный врач детской областной больницы. Глава региона отметил, что совмещение этой должности с руководством фондом позволит Кизиловой эффективно принимать решения и строить доверительные отношения с жертвами и благотворителями.