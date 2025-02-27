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Posted 27 февраля, 06:39

Published 27 февраля, 06:39

Modified 27 февраля, 06:41

Updated 27 февраля, 06:41

Ирина Кизилова

Названо имя той, кто может возглавить фонд помощи пострадавшим белгородским детям

27 февраля 2025, 06:39
Фото: пресс-служба белгородского минздрава. Ирина Кизилова
Сюжет
Дети
Губернатор Белгородской области рассказал, кто может занять должность руководителя фонда. Конкурс объявили ещё в конце прошлого года.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на пост руководителя фонда помощи пострадавшим детям может быть назначена Ирина Кизилова — главный врач детской областной больницы. Глава региона отметил, что совмещение этой должности с руководством фондом позволит Кизиловой эффективно принимать решения и строить доверительные отношения с жертвами и благотворителями.

Конкурс на эту должность был объявлен 12 декабря 2024 года. В результате жители региона предложили 30 кандидатов.

Фонд будет работать как единое окно для помощи детям Белгородской области, решая проблемы с использованием внебюджетных средств.

Ранее в регионе планировали усилить работу по оказанию психологической помощи детям, пострадавшим от сложной ситуации в приграничных районах. Вячеслав Гладков отметил, что существующих мер недостаточно, чтобы охватить всю область.

Губернатор предложил организовать центры психологической помощи с 1 сентября в каждом лечебном учреждении в девяти муниципалитетах.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Фонд#Руководитель#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Ирина Кизилова
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