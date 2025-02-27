Мошенники придумали схему обмана, рассчитанную на любителей шопинга в Wildberries

Posted 27 февраля, 10:50
Published 27 февраля, 10:50
Modified 27 февраля, 10:50
Updated 27 февраля, 10:50
Под мошенническую схему едва не попала жительница Брянской области. Ей через мессенджер позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником известного маркетплейса, рассказывают «Брянские новости».
В ходе диалога он сообщил, что посылка женщины разбилась, поэтому следует переоформить заказ на другую точку выдачи. Сделать это нужно было через код: мошенники пытались прислать своей «жертве» СМС-сообщение, с которого им и требовалась комбинация цифр.
Однако жительница сразу поняла, что её беспокоят аферисты: официальные представители не будут звонить покупателям — тем более через мессенджеры. Кроме того, женщина не заказывала ничего хрупкого, что могло разбиться.
«Ссылка мошенников на Wildberries очень актуальна, так как сервис популярен, его услугами пользуется огромное количество граждан, кто-то может действительно заказать какую-то хрупкую вещь, поверить аферистам», — дополнила историю жительница.