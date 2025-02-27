Мошенники придумали схему обмана, рассчитанную на любителей шопинга в Wildberries

В ходе диалога он сообщил, что посылка женщины разбилась, поэтому следует переоформить заказ на другую точку выдачи. Сделать это нужно было через код: мошенники пытались прислать своей «жертве» СМС-сообщение, с которого им и требовалась комбинация цифр.