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Posted 27 февраля, 12:23

Published 27 февраля, 12:23

Modified 27 февраля, 12:26

Updated 27 февраля, 12:26

МИСиС в Старом Осколе: новые лаборатории для творчества и интеллекта

МИСиС в Старом Осколе: новые лаборатории для творчества и интеллекта

27 февраля 2025, 12:23
Фото: «Поколение».
В старооскольском филиале национального исследовательского технологического университета МИСИС открыли две лаборатории — инновационного творчества и прикладных интеллектуальных систем.

Возможностей для научных исследований у студентов старооскольского филиала МИСИС стало больше. При поддержке фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча здесь открыли два центра — прикладных интеллектуальных систем и молодёжного инновационного творчества «Мастерская».

Современное оборудование последней помогает ребятам осваивать программирование микропроцессоров, проектирование и сборку 3D-моделей, создание и обучение роботов и многое другое. В техническом творчестве здесь активно используют возможности нейросетей.

В центре прикладных интеллектуальных систем занимаются уже магистранты, которые планируют плотно связать жизнь с наукой. И задачи здесь решают более серьёзные. Они тоже связаны с применением искусственного интеллекта: например, научить камеры распознавать клеймо на литой заготовке и видеть отламывающиеся зубцы ковша экскаватора, оптимизировать скорость хода мостового крана и разливку из сталь-ковша. Некоторые проекты уже внедрили в производство.

Фото: «Поколение»

Робокошка — одна из многочисленных разработок студентов старооскольского технологического института. Занимаются в центре молодёжного инновационного творчества. Лучшее оборудование и аппаратура — в их распоряжении. Простор для творчества.

«Я в данном пространстве разрабатывал робот-манипулятор, который может перемещать объекты в пространстве, и в дальнейшем я буду применять к нему машинное зрение, чтобы робот умел определить, где находится условный кубик и перенести его в нужное место» — Кирилл Булгаков, студент СТИ НИТУ «МИСИС»

В Центре прикладных интеллектуальных систем решают задачи для разных отраслей экономики: развивают машинное зрение, помогают автоматизировать производственные процессы.

«Занимаюсь проектом по распознаванию показателей развития сельскохозяйственных культур на поле. Также у нас есть проекты, связанные с металлургией — мы решаем задачи, которые помогают автоматизировать процесс разливки стали» — Илья Михайлов, магистрант СТИ НИТУ «МИСИС»

Оснастить эти две лаборатории помог социально-ориентированный бизнес и фонд «Поколение» Андрея Скоча. Благотворительная организация больше 20 лет тесно сотрудничает с вузом — обе стороны заинтересованы в становлении молодых талантов. Только в развитие института за годы партнёрства фонд вложил больше ста миллионов рублей.

«Это разработки, которые сегодня двигают все технологические процессы вперёд. И самое главное, что в этих процессах задействована наша молодёжь. Это самое главное наше достижение. Поэтому фонд „Поколение“ такое внимание уделяет молодёжи, потому что это вложение в наше будущее» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной думы РФ А. В. Скоча

Глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов, посетивший новую площадку, отметил, что потенциал вуза позволяет ему расширять список партнёрских компаний и предприятий на территории.

Стипендии фонда «Поколение» получили 30 белгородских студентов
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