МИСиС в Старом Осколе: новые лаборатории для творчества и интеллекта

Posted 27 февраля, 12:23
Published 27 февраля, 12:23
Modified 27 февраля, 12:26
Updated 27 февраля, 12:26
Возможностей для научных исследований у студентов старооскольского филиала МИСИС стало больше. При поддержке фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча здесь открыли два центра — прикладных интеллектуальных систем и молодёжного инновационного творчества «Мастерская».
Современное оборудование последней помогает ребятам осваивать программирование микропроцессоров, проектирование и сборку 3D-моделей, создание и обучение роботов и многое другое. В техническом творчестве здесь активно используют возможности нейросетей.
В центре прикладных интеллектуальных систем занимаются уже магистранты, которые планируют плотно связать жизнь с наукой. И задачи здесь решают более серьёзные. Они тоже связаны с применением искусственного интеллекта: например, научить камеры распознавать клеймо на литой заготовке и видеть отламывающиеся зубцы ковша экскаватора, оптимизировать скорость хода мостового крана и разливку из сталь-ковша. Некоторые проекты уже внедрили в производство.
Робокошка — одна из многочисленных разработок студентов старооскольского технологического института. Занимаются в центре молодёжного инновационного творчества. Лучшее оборудование и аппаратура — в их распоряжении. Простор для творчества.
«Я в данном пространстве разрабатывал робот-манипулятор, который может перемещать объекты в пространстве, и в дальнейшем я буду применять к нему машинное зрение, чтобы робот умел определить, где находится условный кубик и перенести его в нужное место» — Кирилл Булгаков, студент СТИ НИТУ «МИСИС»
В Центре прикладных интеллектуальных систем решают задачи для разных отраслей экономики: развивают машинное зрение, помогают автоматизировать производственные процессы.
«Занимаюсь проектом по распознаванию показателей развития сельскохозяйственных культур на поле. Также у нас есть проекты, связанные с металлургией — мы решаем задачи, которые помогают автоматизировать процесс разливки стали» — Илья Михайлов, магистрант СТИ НИТУ «МИСИС»
Оснастить эти две лаборатории помог социально-ориентированный бизнес и фонд «Поколение» Андрея Скоча. Благотворительная организация больше 20 лет тесно сотрудничает с вузом — обе стороны заинтересованы в становлении молодых талантов. Только в развитие института за годы партнёрства фонд вложил больше ста миллионов рублей.
«Это разработки, которые сегодня двигают все технологические процессы вперёд. И самое главное, что в этих процессах задействована наша молодёжь. Это самое главное наше достижение. Поэтому фонд „Поколение“ такое внимание уделяет молодёжи, потому что это вложение в наше будущее» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной думы РФ А. В. Скоча
Глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов, посетивший новую площадку, отметил, что потенциал вуза позволяет ему расширять список партнёрских компаний и предприятий на территории.