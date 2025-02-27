МИСиС в Старом Осколе: новые лаборатории для творчества и интеллекта

«Это разработки, которые сегодня двигают все технологические процессы вперёд. И самое главное, что в этих процессах задействована наша молодёжь. Это самое главное наше достижение. Поэтому фонд „Поколение“ такое внимание уделяет молодёжи, потому что это вложение в наше будущее» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной думы РФ А. В. Скоча