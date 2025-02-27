КАМАЗ-54901 показал наименьший расход горючего по сравнению с конкурентами

За соблюдением условий эксперимента следил редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, который лично проехал весь маршрут, попеременно находясь в кабинах разных грузовиков. Во время репортажа о гонке Лапшин подчеркнул, что экономичность техники — ключевой аспект для компаний, занимающихся грузоперевозками. До начала специальной военной операции не только КАМАЗ, но и европейские бренды регулярно организовывали обучающие курсы по экономичному вождению, акцентируя внимание на расход топлива.