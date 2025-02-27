КАМАЗ-54901 показал наименьший расход горючего по сравнению с конкурентами

Posted 27 февраля, 06:25
Published 27 февраля, 06:25
Modified 27 февраля, 07:04
Updated 27 февраля, 07:04
Данный «топливный тест» был организован компанией «КАМАЗ» совместно с партнерами из сферы грузоперевозок. В заезде приняли участие четыре грузовика: модели КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские тягачи марок Shacman и Sitrak. Об этом пишет inkazan.ru.
Все автомобили прошли 690 км по маршруту от Москвы до Санкт-Петербурга, перевозя реальный груз от Wildberries. Для обеспечения объективности, вес груза и другие условия заезда были стандартизированы для всех участников.
За соблюдением условий эксперимента следил редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, который лично проехал весь маршрут, попеременно находясь в кабинах разных грузовиков. Во время репортажа о гонке Лапшин подчеркнул, что экономичность техники — ключевой аспект для компаний, занимающихся грузоперевозками. До начала специальной военной операции не только КАМАЗ, но и европейские бренды регулярно организовывали обучающие курсы по экономичному вождению, акцентируя внимание на расход топлива.
«Потом к нам пришли китайцы, стало не хватать водителей, и всем было уже не до экономичности — лишь бы на чем-то ездить. Но времена меняются, КАМАЗ становится сильнее, и вот мы оказались на площадке перевозчика NATCAR», — отметил Лапшин.
Все четыре грузовых автомобиля успешно завершили маршрут без технических неисправностей и аварийных ситуаций. По прибытии на финишную прямую организаторы провели анализ расхода топлива для каждого участника, основываясь не на данных бортовых компьютеров, подверженных погрешностям, а на фактическом объеме дозаправки топливных баков.
Лидером стал флагман КАМАЗ-54901, подтвердив надежность своей санкционно устойчивой версии. Его средний расход составил 25,2 литра на 100 км. Результаты других участников таковы: Shacman — 25,4 л/100 км, КАМАЗ-54902 — 26,1 л/100 км, Sitrak — 28,9 л/100 км.
КАМАЗ-54901, созданный на новой компонентной базе, быстро завоевал признание среди перевозчиков и стал востребованным решением на рынке. Эта модель демонстрирует высокую производительность и задает новые стандарты в индустрии.