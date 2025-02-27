bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 06:25

Published 27 февраля, 06:25

Modified 27 февраля, 07:04

Updated 27 февраля, 07:04

КАМАЗ-54901 показал наименьший расход горючего по сравнению с конкурентами

КАМАЗ-54901 показал наименьший расход горючего по сравнению с конкурентами

27 февраля 2025, 06:25
Фото: 1MI.
В ходе специального заезда по трассе М-11 «Нева» новейший тягач КАМАЗ-54901, представляющий собой флагманскую модель с улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами, показал наименьший расход топлива в сравнении с прямыми конкурентами.

Данный «топливный тест» был организован компанией «КАМАЗ» совместно с партнерами из сферы грузоперевозок. В заезде приняли участие четыре грузовика: модели КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские тягачи марок Shacman и Sitrak. Об этом пишет inkazan.ru.

Все автомобили прошли 690 км по маршруту от Москвы до Санкт-Петербурга, перевозя реальный груз от Wildberries. Для обеспечения объективности, вес груза и другие условия заезда были стандартизированы для всех участников.

За соблюдением условий эксперимента следил редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, который лично проехал весь маршрут, попеременно находясь в кабинах разных грузовиков. Во время репортажа о гонке Лапшин подчеркнул, что экономичность техники — ключевой аспект для компаний, занимающихся грузоперевозками. До начала специальной военной операции не только КАМАЗ, но и европейские бренды регулярно организовывали обучающие курсы по экономичному вождению, акцентируя внимание на расход топлива.

«Потом к нам пришли китайцы, стало не хватать водителей, и всем было уже не до экономичности — лишь бы на чем-то ездить. Но времена меняются, КАМАЗ становится сильнее, и вот мы оказались на площадке перевозчика NATCAR», — отметил Лапшин.

Все четыре грузовых автомобиля успешно завершили маршрут без технических неисправностей и аварийных ситуаций. По прибытии на финишную прямую организаторы провели анализ расхода топлива для каждого участника, основываясь не на данных бортовых компьютеров, подверженных погрешностям, а на фактическом объеме дозаправки топливных баков.

Лидером стал флагман КАМАЗ-54901, подтвердив надежность своей санкционно устойчивой версии. Его средний расход составил 25,2 литра на 100 км. Результаты других участников таковы: Shacman — 25,4 л/100 км, КАМАЗ-54902 — 26,1 л/100 км, Sitrak — 28,9 л/100 км.

КАМАЗ-54901, созданный на новой компонентной базе, быстро завоевал признание среди перевозчиков и стал востребованным решением на рынке. Эта модель демонстрирует высокую производительность и задает новые стандарты в индустрии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика