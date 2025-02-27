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Posted 27 февраля, 11:07

Published 27 февраля, 11:07

Modified 27 февраля, 11:09

Updated 27 февраля, 11:09

В Белгороде побили мировой рекорд по выпеканию блинов онлайн

Из Белгорода с любовью: установлен мировой рекорд по выпечке блинов онлайн

27 февраля 2025, 11:07
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. В Белгороде побили мировой рекорд по выпеканию блинов онлайн

Белгородцы поставили мировой рекорд на благотворительной акции по выпечке блинов

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Новости Белгорода
Ещё один повод для гордости появился у белгородцев. В четверг, 27 февраля, в Белгороде прошёл традиционный блинный запёк, который завершился двумя рекордами.

Мероприятие организовал фонд «Святое Белогорье против детского рака». Главная цель — установить мировой и общероссийский рекорды по одновременной выпечке блинов онлайн.

Достичь её удалось: одновременно в прямом эфире, чтобы испечь блины, собрались 146 участников на 107 площадках. К благотворительной акции присоединились жители Москвы, Сочи, Казани, Перми, Новосибирска, Ташкента, Калининграда, Курска и не только. Всего в акции приняли участие около 30 городов и посёлков России и стран ближнего зарубежья.

Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк
Глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Готовые блюда любой желающий в Белгороде может заказать доставкой. Все вырученные средства направят на помощь пострадавшим от обстрелов белгородцам и курянам.

Как рассказала глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, на момент установки рекорда волонтёры приготовили 600 блинов.

«Выпекали не только в Белгородской области, выпекали и в Татарстане, и в Казахстане, и по всей России… И это классно, захватывающе, что такое количество людей объединилось для того, чтобы установить национальный и мировой рекорд России. Мы даже не ожидали, что так получится», — говорит Евгения.
Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. Комментарий Евгении Кондратюк

Готовить блюдо будут до самого вечера. За это время волонтёры надеются испечь примерно три тысячи блинов. Часть из них отвезут в госпиталь военнослужащим и в онкогематологическое отделение детской областной больницы.

Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. Процесс приготовления блинов
Белгородцы могут установить рекорд России, выпекая блины онлайн
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