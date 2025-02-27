Из Белгорода с любовью: установлен мировой рекорд по выпечке блинов онлайн

Posted 27 февраля, 11:07
Published 27 февраля, 11:07
Modified 27 февраля, 11:09
Updated 27 февраля, 11:09
Мероприятие организовал фонд «Святое Белогорье против детского рака». Главная цель — установить мировой и общероссийский рекорды по одновременной выпечке блинов онлайн.
Достичь её удалось: одновременно в прямом эфире, чтобы испечь блины, собрались 146 участников на 107 площадках. К благотворительной акции присоединились жители Москвы, Сочи, Казани, Перми, Новосибирска, Ташкента, Калининграда, Курска и не только. Всего в акции приняли участие около 30 городов и посёлков России и стран ближнего зарубежья.
Готовые блюда любой желающий в Белгороде может заказать доставкой. Все вырученные средства направят на помощь пострадавшим от обстрелов белгородцам и курянам.
Как рассказала глава фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, на момент установки рекорда волонтёры приготовили 600 блинов.
«Выпекали не только в Белгородской области, выпекали и в Татарстане, и в Казахстане, и по всей России… И это классно, захватывающе, что такое количество людей объединилось для того, чтобы установить национальный и мировой рекорд России. Мы даже не ожидали, что так получится», — говорит Евгения.
Готовить блюдо будут до самого вечера. За это время волонтёры надеются испечь примерно три тысячи блинов. Часть из них отвезут в госпиталь военнослужащим и в онкогематологическое отделение детской областной больницы.