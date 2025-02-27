Из Белгорода с любовью: установлен мировой рекорд по выпечке блинов онлайн

Достичь её удалось: одновременно в прямом эфире, чтобы испечь блины, собрались 146 участников на 107 площадках. К благотворительной акции присоединились жители Москвы, Сочи, Казани, Перми, Новосибирска, Ташкента, Калининграда, Курска и не только. Всего в акции приняли участие около 30 городов и посёлков России и стран ближнего зарубежья.