Эксперты рассказали, зачем россияне покупают жилье в других регионах

В январе 2025 года общее количество межрегиональных сделок с недвижимостью по стране достигло 68,5 тысячи, а их суммарный объем оценивается примерно в 400 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это демонстрирует увеличение на 8%. Отмечается устойчивая тенденция увеличения доли подобных сделок. Если в прошлом году на платформе «М2» этот показатель в среднем составлял 36%, то в январе текущего года он вырос до 40%, что на 5 процентных пунктов выше.