Эксперты рассказали, зачем россияне покупают жилье в других регионах

Posted 27 февраля, 15:56
Published 27 февраля, 15:56
Modified 27 февраля, 15:58
Updated 27 февраля, 15:58
В январе 2025 года общее количество межрегиональных сделок с недвижимостью по стране достигло 68,5 тысячи, а их суммарный объем оценивается примерно в 400 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это демонстрирует увеличение на 8%. Отмечается устойчивая тенденция увеличения доли подобных сделок. Если в прошлом году на платформе «М2» этот показатель в среднем составлял 36%, то в январе текущего года он вырос до 40%, что на 5 процентных пунктов выше.
Приблизительно 40% данных приобретений совершается с целью инвестирования. Каждый пятый покупатель приобретает жилье для детей или других близких. 10% покупателей меняют место жительства, переезжая в другой регион для того, чтобы быть ближе к своим родным.
В январе 2025 года средний чек межрегиональной покупки на первичном рынке жилья составил примерно 5,4 млн рублей. На вторичном рынке этот показатель существенно больше — около 7 млн рублей. Такая разница обусловлена повышенным спросом на квартиры-студии и однокомнатные варианты в новостройках.
Основными лидерами в межрегиональных сделках выступают Москва и Московская область, на которые приходится 27% и 18% соответственно. Каждый десятый покупатель выбирает Санкт-Петербург. Ленинградская область занимает 6% в структуре межрегиональных сделок, а Краснодарский край закрывает первую пятерку с долей 5%.
Аналитики ВТБ указывают на активную миграцию населения между Москвой и областью: 9% сделок связано с переездом москвичей в Подмосковье, а 8% — в обратном направлении. Аналогичная тенденция прослеживается и в Санкт-Петербурге: 3% сделок — это переезд горожан в Ленобласть, а 2% — наоборот.
Анализ общероссийской статистики показывает, что миграционная активность населения Урала, Сибири и Дальнего Востока, стремящегося в западные регионы, в три раза превышает аналогичный показатель в отношении жителей Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, выбирающих восточное направление. Переезд с востока на запад составляет 14% всех межрегиональных сделок с недвижимостью, в то время как обратное направление привлекает лишь 4% мигрантов. Основная часть межрегиональных сделок (73%) приходится на перемещения в пределах западной части России. Сделки, совершаемые между жителями восточных регионов, составляют незначительную долю — всего 9% от общего объема.
* Оценка произведена на основе данных платформы «М2» с использованием статистических сведений, предоставленных Роскадастром.