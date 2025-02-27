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Posted 27 февраля, 12:20

Published 27 февраля, 12:20

Modified 27 февраля, 12:20

Updated 27 февраля, 12:20

Ефимов: В 2024 году в Москве по реновации построено 74 новых дома

Ефимов: В 2024 году в Москве по реновации построено 74 новых дома

27 февраля 2025, 12:20
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В прошлом году в Москве в рамках программы реновации было построено и сдано в эксплуатацию 74 новых многоэтажных жилых здания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно данным, размещенным на портале mos.ru, суммарная площадь введенных в эксплуатацию новостроек превышает 1,3 млн кв. метров.

Ефимов уточнил, что новые дома появились в 11 административных округах столицы. Лидером по количеству построенных зданий стал Восточный округ (20 объектов), за ним идут Северный (15 объектов), Северо-Восточный и Юго-Восточный округа (по 9 объектов).

Жилые здания строятся как на специально отведенных участках, так и на территориях, подготовленных для строительства.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что новые комплексы находятся в 44 районах столицы. Лидирует Головинский район с шестью домами, включающими 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построено пять жилых комплексов, насчитывающих 1084 квартиры. В Люблине построено четыре здания, в которых 1091 квартира.

После завершения строительства новых жилых комплексов были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории: появились детские и спортивные площадки, созданы зоны отдыха, проведено уличное освещение и установлены системы видеонаблюдения.

За ходом строительства всех зданий, возводимых по программе реновации в Москве, ведется контроль со стороны Мосгосстройнадзора. В течение всего времени действия программы инспекторы провели более 600 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие выполненных строительных работ утвержденным проектным документам. Для проведения проверок привлекались эксперты из подведомственного центра экспертиз, которые проводили всесторонние исследования строительных конструкций и используемых материалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил общественности результаты программы реновации за 2024 год. Детальная информация о программе доступна на официальном сайте mos.ru.

Программа реновации, стартовавшая в августе 2017 года, касается примерно миллиона жителей Москвы и предполагает расселение жильцов из 5176 домов. Недавно Сергей Собянин дал указание удвоить темпы реализации этой программы.

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