Ефимов: В 2024 году в Москве по реновации построено 74 новых дома

За ходом строительства всех зданий, возводимых по программе реновации в Москве, ведется контроль со стороны Мосгосстройнадзора. В течение всего времени действия программы инспекторы провели более 600 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие выполненных строительных работ утвержденным проектным документам. Для проведения проверок привлекались эксперты из подведомственного центра экспертиз, которые проводили всесторонние исследования строительных конструкций и используемых материалов.