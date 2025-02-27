Ефимов: В 2024 году в Москве по реновации построено 74 новых дома

Posted 27 февраля, 12:20
Published 27 февраля, 12:20
Modified 27 февраля, 12:20
Updated 27 февраля, 12:20
Согласно данным, размещенным на портале mos.ru, суммарная площадь введенных в эксплуатацию новостроек превышает 1,3 млн кв. метров.
Ефимов уточнил, что новые дома появились в 11 административных округах столицы. Лидером по количеству построенных зданий стал Восточный округ (20 объектов), за ним идут Северный (15 объектов), Северо-Восточный и Юго-Восточный округа (по 9 объектов).
Жилые здания строятся как на специально отведенных участках, так и на территориях, подготовленных для строительства.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что новые комплексы находятся в 44 районах столицы. Лидирует Головинский район с шестью домами, включающими 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построено пять жилых комплексов, насчитывающих 1084 квартиры. В Люблине построено четыре здания, в которых 1091 квартира.
После завершения строительства новых жилых комплексов были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории: появились детские и спортивные площадки, созданы зоны отдыха, проведено уличное освещение и установлены системы видеонаблюдения.
За ходом строительства всех зданий, возводимых по программе реновации в Москве, ведется контроль со стороны Мосгосстройнадзора. В течение всего времени действия программы инспекторы провели более 600 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие выполненных строительных работ утвержденным проектным документам. Для проведения проверок привлекались эксперты из подведомственного центра экспертиз, которые проводили всесторонние исследования строительных конструкций и используемых материалов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил общественности результаты программы реновации за 2024 год. Детальная информация о программе доступна на официальном сайте mos.ru.
Программа реновации, стартовавшая в августе 2017 года, касается примерно миллиона жителей Москвы и предполагает расселение жильцов из 5176 домов. Недавно Сергей Собянин дал указание удвоить темпы реализации этой программы.