Что уничтожили ВСУ в белгородской медицине с начала СВО?

Posted 27 февраля, 16:21
Published 27 февраля, 16:21
Modified 27 февраля, 16:21
Updated 27 февраля, 16:21
С начала специальной военной операции при обстрелах ВСУ погибли четверо медицинских работников, сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Первая трагедия произошла в 2023 году: один медик погиб, ещё один получил ранения. В 2024 году атаки унесли жизни троих сотрудников медучреждений, семь человек пострадали. Происшествия случились в Шебекинском и Грайворонском округах, Борисовском и Белгородском районах, а также самом Белгороде.
Помимо человеческих потерь, регион понёс и серьёзный материальный ущерб. С февраля 2022 года повреждены 84 здания медицинских учреждений и семь машин скорой помощи. Наибольшее число разрушений зафиксировано в Шебекинском округе — более 20 объектов, в Белгородском районе — 16, в Грайворонском округе — 15, в Белгороде — 12. Также пострадали учреждения в Валуйском, Краснояружском, Борисовском районах и других муниципалитетах.
Медики погибают не только от ударов ВСУ. Ранее в Белгороде иномарка выехала на красный сигнал светофора и протаранила карету скорой помощи. В результате погибли два фельдшера.