Что уничтожили ВСУ в белгородской медицине с начала СВО?

Первая трагедия произошла в 2023 году: один медик погиб, ещё один получил ранения. В 2024 году атаки унесли жизни троих сотрудников медучреждений, семь человек пострадали. Происшествия случились в Шебекинском и Грайворонском округах, Борисовском и Белгородском районах, а также самом Белгороде.