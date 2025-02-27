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Posted 27 февраля, 16:21

Published 27 февраля, 16:21

Modified 27 февраля, 16:21

Updated 27 февраля, 16:21

Вражеские удары по Белгородской области затронули и сферу здравоохранения

Что уничтожили ВСУ в белгородской медицине с начала СВО?

27 февраля 2025, 16:21
Фото: 1MI. Вражеские удары по Белгородской области затронули и сферу здравоохранения

Названо число погибших с начала СВО белгородских медиков

Сюжет
Медицина
В медицинском сообществе региона есть погибшие и пострадавшие сотрудники. От обстрелов и атак БПЛА повреждены здания и машины скорой помощи.

С начала специальной военной операции при обстрелах ВСУ погибли четверо медицинских работников, сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Первая трагедия произошла в 2023 году: один медик погиб, ещё один получил ранения. В 2024 году атаки унесли жизни троих сотрудников медучреждений, семь человек пострадали. Происшествия случились в Шебекинском и Грайворонском округах, Борисовском и Белгородском районах, а также самом Белгороде.

Помимо человеческих потерь, регион понёс и серьёзный материальный ущерб. С февраля 2022 года повреждены 84 здания медицинских учреждений и семь машин скорой помощи. Наибольшее число разрушений зафиксировано в Шебекинском округе — более 20 объектов, в Белгородском районе — 16, в Грайворонском округе — 15, в Белгороде — 12. Также пострадали учреждения в Валуйском, Краснояружском, Борисовском районах и других муниципалитетах.

Медики погибают не только от ударов ВСУ. Ранее в Белгороде иномарка выехала на красный сигнал светофора и протаранила карету скорой помощи. В результате погибли два фельдшера.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Медицина#Пострадавшие#Погибшие#Белгород#Атака ВСУ
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