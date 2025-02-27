Четвёртая авария за неделю с участием полицейского авто случилась в Белгороде

Posted 27 февраля, 14:05
Published 27 февраля, 14:05
Modified 27 февраля, 14:05
Updated 27 февраля, 14:05
Днём 27 февраля на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенская случилась авария с участием машины ДПС и такси. Видеозапись опубликовали в Сети очевидцы.
Предварительно стало известно, что 34-летний водитель такси не предоставил преимущество служебному автомобилю, который двигался по дороге со включённым звуковым сигналом и проблесковыми маячками.
Из участников аварии никто не пострадал.
Добавим, что за последнюю неделю это уже четвёртая авария с участием полицейских автомобилей. В четверг, 20 числа, автомобиль УМВД въехал в частный дом, а на следующий день авто ДПС столкнулось с экскаватором-погрузчиком.
Похожее ДТП было и в Губкина, где вследствие неё скончался один пешеход. В Следкоме начали проверку.