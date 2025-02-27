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Posted 27 февраля, 14:05

Published 27 февраля, 14:05

Modified 27 февраля, 14:05

Updated 27 февраля, 14:05

Авария с участием ДПС в центре Белгорода

Четвёртая авария за неделю с участием полицейского авто случилась в Белгороде

27 февраля 2025, 14:05
Фото: «Авто Белгород». Авария с участием ДПС в центре Белгорода

Автомобиль ДПС и такси столкнулись в центре Белгорода

Сюжет
ДТП
Белгородцы стали свидетелями ещё одной аварии с участием служебного транспорта. На этот раз всё произошло в областном центре.

Днём 27 февраля на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенская случилась авария с участием машины ДПС и такси. Видеозапись опубликовали в Сети очевидцы.

Предварительно стало известно, что 34-летний водитель такси не предоставил преимущество служебному автомобилю, который двигался по дороге со включённым звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

Из участников аварии никто не пострадал.

Видео: «Авто Белгород». Авария с участием ДПС в центре Белгорода

Добавим, что за последнюю неделю это уже четвёртая авария с участием полицейских автомобилей. В четверг, 20 числа, автомобиль УМВД въехал в частный дом, а на следующий день авто ДПС столкнулось с экскаватором-погрузчиком.

Похожее ДТП было и в Губкина, где вследствие неё скончался один пешеход. В Следкоме начали проверку.

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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Такси#ДПС#Новости Белгорода#Белгород
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