Больше 10 млрд: озвучена сумма, в которую оценили проект «Белого квартала»

Posted 27 февраля, 08:05
Published 27 февраля, 08:05
Modified 27 февраля, 08:07
Updated 27 февраля, 08:07
К концу 2026 года в центре Белгорода могут закончить строительство «Белого квартала». Проект оценили на сумму около 12 млрд рублей.
Советник белгородского губернатора Дмитрий Разумов рассказал ТАСС, что такой проект позволит создать 5 тысяч рабочих мест, а все потраченные средства должны окупиться уже за четыре года.
На территории появится общественно-деловая застройка площадью 70 тыс. «квадратов» и концертный зал площадью 30 тыс. «квадратов». Также там разместят гостиницы, рестораны, парковку, лекторию и другое. В реализации участвуют 20 инвесторов, которые выделили около 7-8 млрд рублей.
При этом концертный зал помогут спроектировать китайские специалисты: они сделают так, чтобы музыку было слышно без микрофонов и усилителей. Внутри здания смогут разместить около 550 человек. Продумали и систему безопасности: здесь установят громкоговорители и укрытия на случай обстрелов.
Напомним, что первые здания в «Белом квартале» хотят возвести уже в текущем году. В настоящее время на этапе строительства находятся три объекта, после проектирования ещё трёх планируют начать и их возведение. Возможно, работы идут на торгово-офисных зданиях и магазине.
При раскопках в центре Белгорода для «Белого квартала» нашли черепа детей и взрослых людей.