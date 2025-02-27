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Posted 27 февраля, 08:05

Published 27 февраля, 08:05

Modified 27 февраля, 08:07

Updated 27 февраля, 08:07

Будущий «Белый квартал»

Больше 10 млрд: озвучена сумма, в которую оценили проект «Белого квартала»

27 февраля 2025, 08:05
Фото: из проекта развития «Белого квартала». Будущий «Белый квартал»

В «Белом квартале» к 2026 году обустроят укрытия и громкоговорители на случай РО

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Новости Белгорода
Появились подробности проекта «Белого квартала». Детали озвучил советник губернатора.

К концу 2026 года в центре Белгорода могут закончить строительство «Белого квартала». Проект оценили на сумму около 12 млрд рублей.

Советник белгородского губернатора Дмитрий Разумов рассказал ТАСС, что такой проект позволит создать 5 тысяч рабочих мест, а все потраченные средства должны окупиться уже за четыре года.

На территории появится общественно-деловая застройка площадью 70 тыс. «квадратов» и концертный зал площадью 30 тыс. «квадратов». Также там разместят гостиницы, рестораны, парковку, лекторию и другое. В реализации участвуют 20 инвесторов, которые выделили около 7-8 млрд рублей.

При этом концертный зал помогут спроектировать китайские специалисты: они сделают так, чтобы музыку было слышно без микрофонов и усилителей. Внутри здания смогут разместить около 550 человек. Продумали и систему безопасности: здесь установят громкоговорители и укрытия на случай обстрелов.

Напомним, что первые здания в «Белом квартале» хотят возвести уже в текущем году. В настоящее время на этапе строительства находятся три объекта, после проектирования ещё трёх планируют начать и их возведение. Возможно, работы идут на торгово-офисных зданиях и магазине.

При раскопках в центре Белгорода для «Белого квартала» нашли черепа детей и взрослых людей.

Первые объекты в «Белом квартале» рассчитывают построить в 2025 году
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#Александра Склярова#Город#Проект#Новости Белгорода#Белгород#Белый квартал
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