Больше 10 млрд: озвучена сумма, в которую оценили проект «Белого квартала»

Напомним, что первые здания в «Белом квартале» хотят возвести уже в текущем году. В настоящее время на этапе строительства находятся три объекта, после проектирования ещё трёх планируют начать и их возведение. Возможно, работы идут на торгово-офисных зданиях и магазине.