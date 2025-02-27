Беспилотники атаковали два неприграничных района Белгородской области

Posted 27 февраля, 06:30
Published 27 февраля, 06:30
Modified 27 февраля, 06:32
Updated 27 февраля, 06:32
26 февраля ВСУ выпустили по Белгородской области 34 снаряда и 77 БПЛА. Под удар попали девять районов.
В результате одной из атак погиб мирный житель. Произошло это в Грайвороне. Там же ранен ещё один мужчина: он остаётся в больнице.
Два из девяти атакованных накануне районов — неприграничные. Речь идёт о Корочанском и Красногвардейском районах — там сбили по одному беспилотнику. Обошлось без последствий.
Разрушений не выявили ещё в трёх районах, регулярно попадающих в сводки оперштаба: в Белгородском, Борисовском и Краснояружском.
Самые серьёзные последствия — в Грайвороне. Там после ночной атаки БПЛА разрушения есть в одной из квартир, повреждены пять машин, одна из которых сгорела. Ещё два автомобиля попали под удар в грайворонском селе Замостье.
Частный дом, надворная постройка и машина повреждены в Волоконовском районе, постройка и забор — в Валуйском округе. А в Шебекинском округе нашли ещё один пострадавший от обстрела дом.