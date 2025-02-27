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Posted 27 февраля, 06:30

Published 27 февраля, 06:30

Modified 27 февраля, 06:32

Updated 27 февраля, 06:32

Всего под удар попали девять районов

Беспилотники атаковали два неприграничных района Белгородской области

27 февраля 2025, 06:30
Фото: bel.ru. Всего под удар попали девять районов

ВСУ ударили по Белгородской области 77 беспилотниками

Сюжет
Обстрел
В результате атак есть погибший и раненый, в нескольких районах выявлены разрушения.

26 февраля ВСУ выпустили по Белгородской области 34 снаряда и 77 БПЛА. Под удар попали девять районов.

В результате одной из атак погиб мирный житель. Произошло это в Грайвороне. Там же ранен ещё один мужчина: он остаётся в больнице.

Два из девяти атакованных накануне районов — неприграничные. Речь идёт о Корочанском и Красногвардейском районах — там сбили по одному беспилотнику. Обошлось без последствий.

Разрушений не выявили ещё в трёх районах, регулярно попадающих в сводки оперштаба: в Белгородском, Борисовском и Краснояружском.

Самые серьёзные последствия — в Грайвороне. Там после ночной атаки БПЛА разрушения есть в одной из квартир, повреждены пять машин, одна из которых сгорела. Ещё два автомобиля попали под удар в грайворонском селе Замостье.

Частный дом, надворная постройка и машина повреждены в Волоконовском районе, постройка и забор — в Валуйском округе. А в Шебекинском округе нашли ещё один пострадавший от обстрела дом.

Белгородец погиб из-за удара ВСУ по его авто. Ещё один мужчина пострадал
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