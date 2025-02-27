Белгородцы вынуждены ехать на встречу с главой района под летающими дронами?

Ей ответил сам Сергей Бикетов, глава района. Он объяснил, что организовывать встречу с большим количеством людей в приграничном пункте очень опасно. Сам же он, утверждает чиновник, регулярно приезжает в село и готов обсудить проблемы с каждым жителем отдельно.