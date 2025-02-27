Белгородцы вынуждены ехать на встречу с главой района под летающими дронами?

Posted 27 февраля, 09:09
Published 27 февраля, 09:09
Modified 27 февраля, 09:11
Updated 27 февраля, 09:11
Жителям села Тишанка Волоконовского района пообещали организовать встречу с главой муниципалитета, на которой планировалось обсудить, как жить при атаках ВСУ. Однако им сообщили, что встречу организуют в другом населённом пункте, куда им самим придётся ехать.
«И вот выясняется, что на встречу должны ехать сами жители (выезжать под летающими дронами и пролетающими снарядами)! Почему Бикетов сам не приедет?» — спросила жительница.
Ей ответил сам Сергей Бикетов, глава района. Он объяснил, что организовывать встречу с большим количеством людей в приграничном пункте очень опасно. Сам же он, утверждает чиновник, регулярно приезжает в село и готов обсудить проблемы с каждым жителем отдельно.
«В этот раз принял решение собрать всех вместе в более безопасном месте, подальше от границы, чтобы можно было подольше спокойно пообщаться и поговорить, обсудить накопившиеся вопросы. Тем более что многие сейчас временно проживают в других населённых пунктах. Вечернее время для встречи было выбрано не случайно, так как в это время почти не бывает обстрелов и атак дронов», — объяснил решение глава.
Также Бикетов добавил, что всех жителей села привезут к месту встречи на специальном транспорте, оснащённом системой РЭБ, и с сопровождающими.