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Posted 27 февраля, 09:09

Published 27 февраля, 09:09

Modified 27 февраля, 09:11

Updated 27 февраля, 09:11

Дроны часто атакуют Волоконовский район

Белгородцы вынуждены ехать на встречу с главой района под летающими дронами?

27 февраля 2025, 09:09
Фото: Изображение Midjourney. Дроны часто атакуют Волоконовский район

Белгородцы из приграничья пожаловались на организацию встречи с главой

Сюжет
Приграничье
Почему белгородцы, проживающие в обстреливаемом приграничье, должны сами ехать в другие поселения на встречу с главой? Ответил Бикетов.

Жителям села Тишанка Волоконовского района пообещали организовать встречу с главой муниципалитета, на которой планировалось обсудить, как жить при атаках ВСУ. Однако им сообщили, что встречу организуют в другом населённом пункте, куда им самим придётся ехать.

«И вот выясняется, что на встречу должны ехать сами жители (выезжать под летающими дронами и пролетающими снарядами)! Почему Бикетов сам не приедет?» — спросила жительница.

Ей ответил сам Сергей Бикетов, глава района. Он объяснил, что организовывать встречу с большим количеством людей в приграничном пункте очень опасно. Сам же он, утверждает чиновник, регулярно приезжает в село и готов обсудить проблемы с каждым жителем отдельно.

«В этот раз принял решение собрать всех вместе в более безопасном месте, подальше от границы, чтобы можно было подольше спокойно пообщаться и поговорить, обсудить накопившиеся вопросы. Тем более что многие сейчас временно проживают в других населённых пунктах. Вечернее время для встречи было выбрано не случайно, так как в это время почти не бывает обстрелов и атак дронов», — объяснил решение глава.

Также Бикетов добавил, что всех жителей села привезут к месту встречи на специальном транспорте, оснащённом системой РЭБ, и с сопровождающими.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Волоконовский район#Встреча#Тишанка#Глава района#Белгород#Сергей бикетов#Приграничье#Атака ВСУ
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