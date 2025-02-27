Белгородцев в первый день весны просят сделать доброе дело

1 марта белгородцы смогут помочь бездомным животным в рамках акции «День счастливой собаки» от центра помощи «Пойдём домой». Организаторы будут ждать всех неравнодушных с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. имени Героя Советского Союза Орлова, дом 84.