Белгородцев в первый день весны просят сделать доброе дело

Posted 27 февраля, 12:47
Published 27 февраля, 12:47
Modified 27 февраля, 12:49
Updated 27 февраля, 12:49
1 марта белгородцы смогут помочь бездомным животным в рамках акции «День счастливой собаки» от центра помощи «Пойдём домой». Организаторы будут ждать всех неравнодушных с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. имени Героя Советского Союза Орлова, дом 84.
Для животных нужны:
— лекарства от паразитов,
— консервы, сухой корм,
— гречка, рис, пшеница, макароны, геркулес,
— миски, кастрюли,
— пелёнки, бельё для попон,
— поводки, ошейники (б/у подойдут).
Помочь можно удалённо:
— заказать товары на маркетплейсах (получение — по субботам, коды присылать утром),
— перевести сумму с пометкой «Подарок» или «благотворительность».
Напомним, что осенью в Белгороде проходила выставка-раздача бездомных животных «Пойдём домой!».