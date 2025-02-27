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Posted 27 февраля, 12:47

Published 27 февраля, 12:47

Modified 27 февраля, 12:49

Updated 27 февраля, 12:49

Белгородцы могут помочь бездомным собакам

Белгородцев в первый день весны просят сделать доброе дело

27 февраля 2025, 12:47
Фото: 1MI. Белгородцы могут помочь бездомным собакам

В Белгороде пройдёт акция помощи бездомным животным

Сюжет
Бездомные животные
В эту субботу в Белгороде пройдёт благотворительная акция «День счастливой собаки».

1 марта белгородцы смогут помочь бездомным животным в рамках акции «День счастливой собаки» от центра помощи «Пойдём домой». Организаторы будут ждать всех неравнодушных с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. имени Героя Советского Союза Орлова, дом 84.

Для животных нужны:

— лекарства от паразитов,

— консервы, сухой корм,

— гречка, рис, пшеница, макароны, геркулес,

— миски, кастрюли,

— пелёнки, бельё для попон,

— поводки, ошейники (б/у подойдут).

Помочь можно удалённо:

— заказать товары на маркетплейсах (получение — по субботам, коды присылать утром),

— перевести сумму с пометкой «Подарок» или «благотворительность».

Напомним, что осенью в Белгороде проходила выставка-раздача бездомных животных «Пойдём домой!».

От какой болезни стали чаще умирать собаки в Белгородской области?
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#Анна Селищева#Общество#Благотворительность#Бездомные животные#Новости Белгорода#День счастливой собаки#Белгород
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