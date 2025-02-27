Белгородец погиб из-за удара ВСУ по его авто. Ещё один мужчина пострадал

Posted 27 февраля, 06:23
Published 27 февраля, 06:23
Modified 27 февраля, 06:25
Updated 27 февраля, 06:25
В ночь на 27 февраля в Грайвороне случилась очередная атака ВСУ. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, внутри которого находился мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте.
Второй житель получил ранения рук, спины, ног и головы. Его решили госпитализировать в горбольницу № 2 Белгорода. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
За вчерашний день больше никто не пострадал, однако в других муниципалитетах зафиксировали разрушения.
Добавим, что 25 числа также не было пострадавших, однако 24-го, в день трёхлетия начала СВО, травмы получил один человек.