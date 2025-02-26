«Железной бабушке» из Белгорода присвоят звание почётного гражданина

Мария Денисовна успела проехаться на танке, 100 секунд простоять на гвоздях, а в 101 год, лёжа на полу, позволила брянскому спортсменку дважды проехаться над ней на инвалидной коляске, балансируя на колёсах. В 2025 году «железная бабушка» планировала повторить свой трюк, который совершила в 93 года — прыгнуть с парашютом.