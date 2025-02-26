«Железной бабушке» из Белгорода присвоят звание почётного гражданина

Posted 26 февраля, 09:19
Published 26 февраля, 09:19
Modified 26 февраля, 09:21
Updated 26 февраля, 09:21
Марии Денисовне Колтаковой, известной по всей России как «железная бабушка», присвоят звание «Почётный гражданин города Белгорода». Такое решение приняли депутаты на последнем заседании горсовета. Награждение Марии Денисовны и других ветеранов приурочили к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мария Денисовна — ветеран Курской битвы. В военные годы «железная бабушка» занималась помощью бойцам, собственными руками вытащила с мест сражений более 300 раненых и восстанавливала связь. Сама была дважды ранена и контужена. Также участвовала в освобождении Киева, Воронежа и Праги.
Недавно Мария Денисовна отпраздновала своё 103-летние. Раньше бабушка отмечала свои дни рождения, выполняя трюки и устанавливая разнообразные рекорды. Сейчас она является 16-кратной рекордсменкой российской Книги рекордов.
Мария Денисовна успела проехаться на танке, 100 секунд простоять на гвоздях, а в 101 год, лёжа на полу, позволила брянскому спортсменку дважды проехаться над ней на инвалидной коляске, балансируя на колёсах. В 2025 году «железная бабушка» планировала повторить свой трюк, который совершила в 93 года — прыгнуть с парашютом.