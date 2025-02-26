Заводчане «ОМК Энергомаш» собрали деньги в поддержку онкобольных детей

В этом году красочные картины, мягкие игрушки и открытки с искренними теплыми словами, представленные подопечными фонда, дополнили сувениры, изготовленные волонтерами-заводчанами. В поддержку благотворительной акции сотрудники «ОМК Энергомаш» связали милые брелоки в виде сердец. И этот символизм не случаен — ведь помощь фонду, как и участие в ярмарке — это единение неравнодушных людей, открывающих свои сердца, дарящих любовь и добро.