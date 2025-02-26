Заводчане «ОМК Энергомаш» собрали деньги в поддержку онкобольных детей

Posted 26 февраля, 09:01
Published 26 февраля, 09:01
Modified 26 февраля, 09:03
Updated 26 февраля, 09:03
В канун Дня детей, больных раком, промышленная площадка завода «ОМК Энергомаш» превращается в большую светлую территорию радости, обмена теплом и заботой. Это не просто формальный сбор пожертвований, это ярмарка удивительно трогательных вещей, сделанных маленькими ручками невероятно сильных духом мальчишек и девчонок, ведущих непримиримую борьбу с болезнью.
В этом году красочные картины, мягкие игрушки и открытки с искренними теплыми словами, представленные подопечными фонда, дополнили сувениры, изготовленные волонтерами-заводчанами. В поддержку благотворительной акции сотрудники «ОМК Энергомаш» связали милые брелоки в виде сердец. И этот символизм не случаен — ведь помощь фонду, как и участие в ярмарке — это единение неравнодушных людей, открывающих свои сердца, дарящих любовь и добро.
«На ярмарке царила атмосфера добра и единения, где каждый мог лично помочь белгородским семьям, столкнувшимся с пугающим диагнозом. Изделия, которые создали своими руками дети, проходящие лечение, несут в себе историю силы духа, надежды и любви к жизни. Я приобрела кружку, а коллеги — вязаные игрушки. Мне кажется, что таким образом мы сделали мир капельку добрее», — сказала сотрудница «ОМК Энергомаш» Сабина Бузукашвили.
Благодаря ярмарке удалось собрать 97 тысяч рублей, которые будут направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Но главное — в этот день каждая семья, столкнувшаяся со страшным испытанием, получила огромную порцию поддержки и солидарности, понимания и чуткости, любви и надежды.