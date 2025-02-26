За шесть дней с белгородцев на дорогах взыскали 18,7 млн рублей

Posted 26 февраля, 14:20
Published 26 февраля, 14:20
Modified 26 февраля, 14:22
Updated 26 февраля, 14:22
Госавтоинспекция Белгородской области подвела итоги профилактической операции «Должник», прошедшей с 17 по 22 февраля. За это время возбуждено более 260 дел против тех, кто уклоняется от уплаты штрафов по части 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок).
Мировые судьи рассмотрели 100 дел, по 96 из которых наложены штрафы в двойном размере. Троих нарушителей обязали выполнять работы, а один был арестован.
Общая сумма взысканных штрафов составила около 18,7 миллиона рублей.
Операции «Должник» будут продолжаться. Белгородское УМВД призывает водителей не откладывать уплату штрафов, чтобы избежать дополнительных санкций.
Ранее автоинспекторы в Белгородской области провели масштабные рейды. Полицейские выявили более 1300 нарушений ПДД.