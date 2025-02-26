bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 14:20

Published 26 февраля, 14:20

Modified 26 февраля, 14:22

Updated 26 февраля, 14:22

Штрафы ГИБДД

За шесть дней с белгородцев на дорогах взыскали 18,7 млн рублей

26 февраля 2025, 14:20
Фото: 1MI. Штрафы ГИБДД
В Белгородской области завершилась операция «Должник», в ходе которой взыскано почти 19 млн рублей за неуплаченные штрафы и заведено 260 дел.

Госавтоинспекция Белгородской области подвела итоги профилактической операции «Должник», прошедшей с 17 по 22 февраля. За это время возбуждено более 260 дел против тех, кто уклоняется от уплаты штрафов по части 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок).

Мировые судьи рассмотрели 100 дел, по 96 из которых наложены штрафы в двойном размере. Троих нарушителей обязали выполнять работы, а один был арестован.

Общая сумма взысканных штрафов составила около 18,7 миллиона рублей.

Операции «Должник» будут продолжаться. Белгородское УМВД призывает водителей не откладывать уплату штрафов, чтобы избежать дополнительных санкций.

Ранее автоинспекторы в Белгородской области провели масштабные рейды. Полицейские выявили более 1300 нарушений ПДД.

20 выехали на неисправном авто, двое были пьяными: первые итоги проверки таксистов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области ГАИ зафиксировала семь аварий с понедельника по пятницуЗа неделю в Белгородской области зафиксировано 15 ДТП, два из них — смертельныеНа мосту Белгорода появится велодорога и выделенка: ГАИ одобрило забрать всё у авто?
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Должники#Белгород#Штрафы ГИБДД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика