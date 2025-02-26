За шесть дней с белгородцев на дорогах взыскали 18,7 млн рублей

Госавтоинспекция Белгородской области подвела итоги профилактической операции «Должник», прошедшей с 17 по 22 февраля. За это время возбуждено более 260 дел против тех, кто уклоняется от уплаты штрафов по части 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок).