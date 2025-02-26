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Posted 26 февраля, 15:04

Published 26 февраля, 15:04

Modified 26 февраля, 15:06

Updated 26 февраля, 15:06

Суд

Всё-таки колония: экс-зама Сергиенко в Старом Осколе взяли под стражу в зале суда

26 февраля 2025, 15:04
Фото: Изображение Midjourney. Суд

Белгородский суд принял решение по делу экс-чиновницы Анпиловой

Сюжет
Коррупция
Бывшую чиновницу из Старого Оскола всё-таки приговорили к реальному сроку.

Суд вынес окончательное решение по делу Зинаиды Анпиловой — бывшей чиновницы, признанной виновной в получении взятки в особо крупном размере. Ей назначено 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 19 025 000 рублей.

Первоначально суд апелляционной инстанции не назначил наказание в виде лишения свободы, так как Анпилова признала вину. Однако прокуратура подала кассационную жалобу, и суд отменил решение, оставив приговор без изменений.

Напомним, что, как установило следствие, Анпилова получила взятку в виде двухкомнатной квартиры стоимостью 3 805 000 рублей в обмен на создание условий для ведения бизнеса строительной компании «Стройинжиниринг». Квартиру в итоге оформили на сына по фиктивному договору.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Коррупция#Взятка#Суд#Новости Старого Оскола#Белгород#Зинаида Анпилова
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