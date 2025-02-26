Всё-таки колония: экс-зама Сергиенко в Старом Осколе взяли под стражу в зале суда

Напомним, что, как установило следствие, Анпилова получила взятку в виде двухкомнатной квартиры стоимостью 3 805 000 рублей в обмен на создание условий для ведения бизнеса строительной компании «Стройинжиниринг». Квартиру в итоге оформили на сына по фиктивному договору.