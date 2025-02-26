Всё-таки колония: экс-зама Сергиенко в Старом Осколе взяли под стражу в зале суда

Posted 26 февраля, 15:04
Published 26 февраля, 15:04
Modified 26 февраля, 15:06
Updated 26 февраля, 15:06
Суд вынес окончательное решение по делу Зинаиды Анпиловой — бывшей чиновницы, признанной виновной в получении взятки в особо крупном размере. Ей назначено 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 19 025 000 рублей.
Первоначально суд апелляционной инстанции не назначил наказание в виде лишения свободы, так как Анпилова признала вину. Однако прокуратура подала кассационную жалобу, и суд отменил решение, оставив приговор без изменений.
Напомним, что, как установило следствие, Анпилова получила взятку в виде двухкомнатной квартиры стоимостью 3 805 000 рублей в обмен на создание условий для ведения бизнеса строительной компании «Стройинжиниринг». Квартиру в итоге оформили на сына по фиктивному договору.