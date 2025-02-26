Вместо чучела — козёл: как белгородцы раньше отмечали Масленицу?

В конце масленичной недели было принято сжигать чучело — так люди прощались с зимним сезоном и приветствовали весенний. Однако на Белгородской земле, как оказалось, к такой традиции обращались редко: зачастую чучело заменяли масленичным козлом либо колёсами, которые спускали с гор.