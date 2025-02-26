Вместо чучела — козёл: как белгородцы раньше отмечали Масленицу?

Posted 26 февраля, 17:07
Published 26 февраля, 17:07
Modified 26 февраля, 17:07
Updated 26 февраля, 17:07
Заведующая отделом развития музея народной культуры Евгения Владыкова рассказала «Вести. Белгород», как раньше в регионе отмечали Масленицу.
В конце масленичной недели было принято сжигать чучело — так люди прощались с зимним сезоном и приветствовали весенний. Однако на Белгородской земле, как оказалось, к такой традиции обращались редко: зачастую чучело заменяли масленичным козлом либо колёсами, которые спускали с гор.
Ещё одна традиция, присущая белгородцам, касалась Прощёного воскресенья. Жители Белгородского уезда в этот день выпекали особые пряники — прощеники.
Эту сладость крёстные родители пекли в форме кувшина или масленичного деда, а затем несли своим крестникам, чтобы таким образом попросить у них прощения.