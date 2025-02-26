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Posted 26 февраля, 17:07

Published 26 февраля, 17:07

Modified 26 февраля, 17:07

Updated 26 февраля, 17:07

Белгородцы отмечали Масленицу по-особенному

Вместо чучела — козёл: как белгородцы раньше отмечали Масленицу?

26 февраля 2025, 17:07
Фото: 1MI. Белгородцы отмечали Масленицу по-особенному

Жители Белгородского уезда жгли на Масленицу козла и готовили прощеники

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Новости Белгорода
Чем на Белгородской земле заменяли чучело на Масленицу и какое необычное блюдо готовили, рассказала эксперт.

Заведующая отделом развития музея народной культуры Евгения Владыкова рассказала «Вести. Белгород», как раньше в регионе отмечали Масленицу.

В конце масленичной недели было принято сжигать чучело — так люди прощались с зимним сезоном и приветствовали весенний. Однако на Белгородской земле, как оказалось, к такой традиции обращались редко: зачастую чучело заменяли масленичным козлом либо колёсами, которые спускали с гор.

Ещё одна традиция, присущая белгородцам, касалась Прощёного воскресенья. Жители Белгородского уезда в этот день выпекали особые пряники — прощеники.

Эту сладость крёстные родители пекли в форме кувшина или масленичного деда, а затем несли своим крестникам, чтобы таким образом попросить у них прощения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Новости Белгорода#Традиции#Масленица#Белгород#Чучело
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