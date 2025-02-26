В соседнем с Белгородской областью регионе судят учителя за насилие над учеником

Posted 26 февраля, 13:01
Published 26 февраля, 13:01
Modified 26 февраля, 13:01
Updated 26 февраля, 13:01
В соседнем регионе судят 61-летнюю учительницу математики из Тимского района, которая жестоко обращалась с учеником, сообщают «Курские известия».
По версии следствия, она часто ругала и унижала 11-летнего мальчика, который нарушал дисциплину. Женщина якобы таскала его за одежду, ставила в угол, била учебником по рукам и ударяла головой об парту.
После инцидентов учитель уволилась по собственному желанию. Сейчас ей предъявлено обвинение по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Ранее в Белгороде разгорелся конфликт между восьмиклассником и учителем школы №17. На уроке преподаватель и ученик обменялись резкими выражениями, включая матерные слова. Видеозапись инцидента попала в Сеть, и власти города начали служебное расследование, чтобы оценить действия обеих сторон.