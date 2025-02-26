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Posted 26 февраля, 13:01

Published 26 февраля, 13:01

Modified 26 февраля, 13:01

Updated 26 февраля, 13:01

Школьник при этом нарушал дисциплину

В соседнем с Белгородской областью регионе судят учителя за насилие над учеником

26 февраля 2025, 13:01
Фото: 1MI. Школьник при этом нарушал дисциплину

Учитель в Курской области попала под суд за жестокое обращение с учеником

Сюжет
Дети
По версии следствия, пожилая учительница била и оскорбляла школьника за нарушение дисциплины.

В соседнем регионе судят 61-летнюю учительницу математики из Тимского района, которая жестоко обращалась с учеником, сообщают «Курские известия».

По версии следствия, она часто ругала и унижала 11-летнего мальчика, который нарушал дисциплину. Женщина якобы таскала его за одежду, ставила в угол, била учебником по рукам и ударяла головой об парту.

После инцидентов учитель уволилась по собственному желанию. Сейчас ей предъявлено обвинение по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее в Белгороде разгорелся конфликт между восьмиклассником и учителем школы №17. На уроке преподаватель и ученик обменялись резкими выражениями, включая матерные слова. Видеозапись инцидента попала в Сеть, и власти города начали служебное расследование, чтобы оценить действия обеих сторон.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Курская область#Дети#Школа#Учитель#Ученик
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