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Posted 26 февраля, 12:10

Published 26 февраля, 12:10

Modified 26 февраля, 12:10

Updated 26 февраля, 12:10

Набережная «Берега»

В Белгороде планируют построить одну из самых длинных набережных в стране

26 февраля 2025, 12:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Набережная «Берега»
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Набережная
Также власти поделились планами на площадку «КонПрока» и заявили об уходе от закрытых дворов.

Власти хотят уменьшить количество промплощадок в центре Белгорода. Речь идёт и о площадке «КонПрока», расположенной напротив нынешней набережной «Берега». Об этом губернатор Вячеслав Гладков заявил 26 февраля.

Также на площадках рядом с набережной хотят сделать только открытые дворы с оборудованными на них пешеходными и велодорожками.

В последнюю очередь разработанные проекты будут представлять членам архитектурно-градостроительного совета. Первые эскизы уже есть — их показали через фотографии.

Глава региона добавил, что в планы входит создание одной из самых больших набережных в РФ. Также он сообщил о планах оборудовать вело- и пешеходные дорожки в сторону ботсада.

Начальные проекты
Начальные проекты
Начальные проекты
Начальные проекты. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что на месте завода «КонПрок» в Белгороде хотят построить новый жилой комплекс, который будет называться «Русские сезоны». Однако проект ещё не доработали.

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#Александра Склярова#Город#Набережная#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Велодорожки#Конпрок
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