В Белгороде планируют построить одну из самых длинных набережных в стране

Posted 26 февраля, 12:10
Published 26 февраля, 12:10
Modified 26 февраля, 12:10
Updated 26 февраля, 12:10
Власти хотят уменьшить количество промплощадок в центре Белгорода. Речь идёт и о площадке «КонПрока», расположенной напротив нынешней набережной «Берега». Об этом губернатор Вячеслав Гладков заявил 26 февраля.
Также на площадках рядом с набережной хотят сделать только открытые дворы с оборудованными на них пешеходными и велодорожками.
В последнюю очередь разработанные проекты будут представлять членам архитектурно-градостроительного совета. Первые эскизы уже есть — их показали через фотографии.
Глава региона добавил, что в планы входит создание одной из самых больших набережных в РФ. Также он сообщил о планах оборудовать вело- и пешеходные дорожки в сторону ботсада.
Напомним, что на месте завода «КонПрок» в Белгороде хотят построить новый жилой комплекс, который будет называться «Русские сезоны». Однако проект ещё не доработали.