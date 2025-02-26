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Posted 26 февраля, 11:35

Published 26 февраля, 11:35

Modified 26 февраля, 11:37

Updated 26 февраля, 11:37

Белгородцы жалуются на короткий зелёный сигнал светофоров на Щорса

Уменьшили время ожидания? За какое время белгородцы переходят улицу Щорса

26 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI.

Белгородцы жалуются на короткий зелёный сигнал светофоров на Щорса

Сюжет
Щорса
Улицу Щорса не успевают перейти пешеходы на разрешающий сигнал. Журналисты Бел.Ру узнали, сделали ли светофоры по нормам или время необходимо добавить.

Жители Белгорода пожаловались на работу светофора для пешеходов на Щорса в районе «Ленты». По словам белгородцев, «зелёный» в этом месте слишком непродолжительный и пересечь улицу за такое время невозможно.

Читатель Бел.Ру обратился к ГОСТам, предположив, что сигнал тут настроен неверно, но не учёл, что на этом участке есть сразу несколько островков безопасности, из-за которых расчёты могут измениться.

Журналисты Бел.Ру обратились в мэрию, чтобы выяснить, сколько в этом месте должны гореть «разрешающие» сигналы.

Сейчас зелёная фаза светофора длится 23 секунды. Для расчёта используют формулу t = D / 1,3 + 5, где D — длина перехода, 1,3 — расчётная скорость движения пешехода, 5 — запас на случай маломобильных, неторопливых и опоздавших пешеходов. Такие рекомендации разработало министерство транспорта.

«На улице Щорса в связи с реализацией поэтапного перехода для расчёта используется длина пешеходного перехода от края проезжей части до островка безопасности. Такой подход позволяет сократить время ожидания (время красного сигнала)», — ответили в администрации.

Городские власти немного лукавят. Время такой схемой не сокращается, потому что перебежать дорогу за один «зелёный» не получится — придётся постоять на красный ещё и посередине дороги. То есть реальное время перехода два зелёных сигнала плюс минимум один красный.

За 2024 год и начало 2025 года от белгородцев поступило 13 обращений, которые касались работы светофорных объектов. В них горожане попросили выполнить ремонт светофора у пешеходного перехода на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа, на улице Чичерина возле овощного рынка по жалобам добавили время для выезда автомобилистов.

Также сейчас специалисты занимаются ещё несколькими жалобами по перекрёсткам Губкина и Ватутина, Студенческой и Некрасова. В остальных случаях были даны разъяснения.

Не читали ГОСТы? Белгородцы усомнились в правильности настройки светофоров
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#Алёна Мальцева#Щорса#Транспорт#Эксклюзив#Светофор#Белгород
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