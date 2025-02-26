Уменьшили время ожидания? За какое время белгородцы переходят улицу Щорса

Posted 26 февраля, 11:35
Published 26 февраля, 11:35
Modified 26 февраля, 11:37
Updated 26 февраля, 11:37
Жители Белгорода пожаловались на работу светофора для пешеходов на Щорса в районе «Ленты». По словам белгородцев, «зелёный» в этом месте слишком непродолжительный и пересечь улицу за такое время невозможно.
Читатель Бел.Ру обратился к ГОСТам, предположив, что сигнал тут настроен неверно, но не учёл, что на этом участке есть сразу несколько островков безопасности, из-за которых расчёты могут измениться.
Журналисты Бел.Ру обратились в мэрию, чтобы выяснить, сколько в этом месте должны гореть «разрешающие» сигналы.
Сейчас зелёная фаза светофора длится 23 секунды. Для расчёта используют формулу t = D / 1,3 + 5, где D — длина перехода, 1,3 — расчётная скорость движения пешехода, 5 — запас на случай маломобильных, неторопливых и опоздавших пешеходов. Такие рекомендации разработало министерство транспорта.
«На улице Щорса в связи с реализацией поэтапного перехода для расчёта используется длина пешеходного перехода от края проезжей части до островка безопасности. Такой подход позволяет сократить время ожидания (время красного сигнала)», — ответили в администрации.
Городские власти немного лукавят. Время такой схемой не сокращается, потому что перебежать дорогу за один «зелёный» не получится — придётся постоять на красный ещё и посередине дороги. То есть реальное время перехода два зелёных сигнала плюс минимум один красный.
За 2024 год и начало 2025 года от белгородцев поступило 13 обращений, которые касались работы светофорных объектов. В них горожане попросили выполнить ремонт светофора у пешеходного перехода на пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа, на улице Чичерина возле овощного рынка по жалобам добавили время для выезда автомобилистов.
Также сейчас специалисты занимаются ещё несколькими жалобами по перекрёсткам Губкина и Ватутина, Студенческой и Некрасова. В остальных случаях были даны разъяснения.