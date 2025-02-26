Масленица в разгаре: сколько можно съесть блинов и какую начинку лучше выбрать?

Третий день Масленицы — Лакомка: начинаем печь блины

Сколько можно съесть блинов в день без вреда для здоровья?

Что делать, если всё же переели блинов?

ПП-блины: как сделать лакомство полезным?

Полезная начинка для блинов

Белковая начинка

Сырная начинка

Сладкие начинки

Овощные начинки

Блины с припёком