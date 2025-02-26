Масленица в разгаре: сколько можно съесть блинов и какую начинку лучше выбрать?

Posted 26 февраля, 12:29
Published 26 февраля, 12:29
Modified 26 февраля, 18:54
Updated 26 февраля, 18:54
Сегодня, 26 февраля, отмечают третий день Масленицы — Лакомку. По традиции тёща приглашает зятя с друзьями на блины, накрывая стол с угощениями: медовухой, баранками, пряниками. День называли также Скоромной середой или Смотринами, когда будущие родственники присматривались друг к другу. Зять первым выбирал блин: если со сладкой начинкой — добродушный, если с солёной — характер непростой.
Блины пекли с утра, а хозяйки старались удивить гостей кулинарными навыками. В ответ зять и его друзья преподносили подарки, пели частушки. В Масленицу мясо не ели, но молочные продукты были разрешены. Из алкоголя допускалась лишь медовуха и пиво, так как их не считали спиртным.
Предполагалось, что, чем больше испечёшь блинов, тем удачнее будет год. Ажурный первый блин обещал счастье, румяный — здоровье.
По погоде тоже гадали: круги вокруг солнца сулили богатый урожай, а ранний прилёт грачей — тёплую весну.
Диетологи советуют не увлекаться блинами, особенно с калорийными добавками. Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рекомендует здоровым людям ограничиться 2–3 блинами в день без сладких начинок. По её словам, классические блины из пшеничной муки высшего сорта содержат около 233 ккал на 100 граммов, тогда как блины из гречневой муки — 210 ккал, а из кукурузной — 200 ккал.
Диетолог София Кованова советует съедать не более 1–2 блинов без начинки. Она поясняет, что тесто из муки, масла, яиц и молока не даёт насыщения, а только усиливает аппетит. Чтобы сделать блины полезнее, Кованова рекомендует использовать муку с высоким содержанием клетчатки (цельнозерновую, овсяную или гречневую), уменьшить количество масла и заменить жирное молоко на обезжиренное.
Гастроэнтеролог Владимир Пилипенко предупреждает, что блины сами по себе не вредны, но опасны добавки. Сметана, варенье и икра содержат много жиров, сахара и соли. Он советует заменить их на мёд, нежирный йогурт или творог с ягодами. Кроме того, Пилипенко рекомендует есть блины на завтрак и обязательно горячими, чтобы жиры лучше усваивались.
Если после застолья ощущается тяжесть, организму можно помочь: принять ферменты в таблетках или капсулах. Когда состояние улучшится, важно не просто сидеть, а сжечь лишние калории. Самый доступный способ — прогулка на свежем воздухе, советует белгородский врач Татьяна Жерновая.
После масленичной недели лучше вернуться к привычному рациону: сделать питание более лёгким, добавить овощи и уменьшить количество жирных продуктов. Разгрузочные дни тоже могут помочь, но подходят не всем. Главное — не растягивать блинное удовольствие на недели и вовремя остановиться.
Масленица — это не повод отказываться от своих диетических привычек. Сегодня существует множество способов сделать блины полезными и сохранить баланс в рационе.
Основная хитрость в том, чтобы заменить привычные ингредиенты на более здоровые аналоги. Фуд-блогер и автор кулинарных книг Мария Ковалёва советует использовать овсяную, цельнозерновую или гречневую муку, а сладость добавлять с помощью бананов, натурального мёда или стевии. Главное — найти вариант, который подойдёт именно вам.
ПП-блины можно готовить не только на воде или молоке, но и на овсяном или миндальном молоке, что ещё больше повысит их питательные свойства.
Диетологи рекомендуют выбирать начинки, богатые белком и клетчаткой, а сладкоежкам предлагают здоровые альтернативы сахару.
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова советует использовать икру, слабосолёную рыбу, отварное мясо курицы, индейки или говядины. Главное — избегать жарки, лучше запекать или припускать.
Диетолог Маргарита Провоторова предлагает брынзу или нежирный творог. Для вкуса добавьте йогурт, зелень и перец, или ягоды и мёд для сладкой начинки.
Конечно, не забывайте о сметане, но выбирайте продукт с невысокой жирностью 10–15%.
Диетолог Нурия Дианова рекомендует заменить самый вредный вариант начинки для блинов сгущёнку на греческий йогурт с фруктами или творог. Можно добавить фрукты или сделать домашний джем.
Людмила Сухорукова советует тушёные баклажаны, грибы, сладкий перец и фасоль. Лучше готовить их на гриле или запекать, чтобы сохранить все полезные свойства.
Попробуйте добавить начинку прямо в тесто: рыбу, постное мясо, яблоки с корицей или зелень с сыром. Такие блины будут вкусными и полезными.
Если нет времени на готовку, замороженные блины — отличный выбор. Важно проверить упаковку: она должна быть целой, без повреждений, а дата изготовления и срок годности — чётко указаны (особенно для блинчиков с начинками). Блины должны храниться при температуре -18 °C или ниже.
Качественные блины одинакового размера, не слипшиеся и без ярко-жёлтого цвета. Состав — мука, молоко, яйца.
Избегайте блинов с усилителями вкуса и консервантами. Срок хранения готовых блинов составляет 24 часа при температуре 4±2 градуса, предупреждает Роспотребнадзор.